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«Вильярреал» победил «Малагу», «Реал Сосьедад» выиграл у «Эйбара»
«Вильярреал» победил «Малагу» в матче 11-го тура испанской Примеры.
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«Вильярреал» победил «Малагу» в матче 11-го тура испанской Примеры.
Встреча проходила в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел на замену на исходе часа игры. На 68-й минуте отличился Никола Сансоне. Восемь минут спустя он оформил дубль.
В другом матче 11-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» выиграл у «Эйбара». Встреча проходила в