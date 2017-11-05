«Вильярреал» победил «Малагу», «Реал Сосьедад» выиграл у «Эйбара»

Источник: AFP 2017

Встреча проходила в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел на замену на исходе часа игры. На 68-й минуте отличился Никола Сансоне. Восемь минут спустя он оформил дубль.