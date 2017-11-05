Как сыграли в чемпионатах соперники «Астаны» по Лиге Европы

«Славия» в гостях проиграла лидеру чемпионата Чехии — «Виктории» — 0:1. Единственный гол на 79-й минуте забил Даниэл Коларж. Пражская команда опустилась на третье место и имеет в активе 25 очков. Отрыв от «Виктории» в турнирной таблице составляет уже 14 баллов.



«Вильярреал» в матче 11-го тура чемпионата Испании дома обыграл «Малагу» — 2:0. Дублем отметился Никола Сансоне (68-я и 75-я минуты). После 11 игр «Вильярреал» с 20 очками идет на пятом месте.



Напомним, «Славия», «Вильярреал», а также израильский «Маккаби» (Тель-Авив), который в эти минуты играет матч чемпионата Израиля с «Хапоэлем» (Раанана), являются соперниками «Астаны» по групповому раунду Лиги Европы. Актуальное турнирное положение команд в группе «А» таково: «Вильярреал» — 8 очков, «Астана» — 7, «Славия» — 5, «Маккаби» — 1.