«Сивасспор» с Дьяковым победил «Коньяспор», Вагнер Лав забил за «Аланьяспор»
«Сивасспор» взял верх над «Коньяспором» в матче 11-го тура чемпионата Турции.
«Сивасспор» взял верх над «Коньяспором» в матче 11-го тура чемпионата Турции.
В составе хозяев полную игру провел российский защитник Виталий Дьяков.
«Аланьяспор» разгромил «Акхисар» — 4:0. Последний гол в поединке забил
«Истанбул ББ» одолел «Малатьяспор», в составе победителей 90 минут отыграл бывший защитник «Москвы», «Динамо» и «Крыльев Советов» Александр Епуряну. Стамбульцы на три очка в турнирной таблице отстают от лидера — «Галатасарая».
Чемпионат Турции
Суперлига
11-й тур
«Сивасспор» — «Коньяспор» — 2:1 (1:1).
Голы: Скубиц, 8 — с пенальти (0:1). Коне, 16 — с пенальти (1:1). Коне, 57 (2:1).
«Акхисар» — «Аланияспор» — 0:4 (0:2).
Голы: Х. Фернандес, 8 (0:1). Х. Фернандес, 35 (0:2). Акбада, 57 (0:3). Вагнер Лав, 76 (0:4).
«Гезтепе» — «Бешикташ» — 1:3 (0:1).
Голы: Талиска, 7 (0:1). Бабел, 47 (0:2). Тосун, 53 (0:3). Гилас, 66 (1:3).
Удаление: Швехлен (Г), 86.
«Малатьяспор» — «Истанбул ББ» — 0:2 (0:1).
Голы: Адебайор, 22 (0:1). Эрдинч, 90+5 (0:2).