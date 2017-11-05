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22:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сивасспор» с Дьяковым победил «Коньяспор», Вагнер Лав забил за «Аланьяспор»

«Сивасспор» взял верх над «Коньяспором» в матче 11-го тура чемпионата Турции.

В составе хозяев полную игру провел российский защитник Виталий Дьяков.

«Аланьяспор» разгромил «Акхисар» — 4:0. Последний гол в поединке забил экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав. На его счету 8 голов в 11 матчах чемпионата. Больше него забили только форвард «Галатасарая» Бафетимби Гомис и Адис Яхович из «Гезтепе», ранее выступавший за «Крылья Советов», — по 11 мячей.

«Истанбул ББ» одолел «Малатьяспор», в составе победителей 90 минут отыграл бывший защитник «Москвы», «Динамо» и «Крыльев Советов» Александр Епуряну. Стамбульцы на три очка в турнирной таблице отстают от лидера — «Галатасарая».

Чемпионат Турции

Суперлига

11-й тур

«Сивасспор» — «Коньяспор» — 2:1 (1:1).

Голы: Скубиц, 8 — с пенальти (0:1). Коне, 16 — с пенальти (1:1). Коне, 57 (2:1).

«Акхисар» — «Аланияспор» — 0:4 (0:2).

Голы: Х. Фернандес, 8 (0:1). Х. Фернандес, 35 (0:2). Акбада, 57 (0:3). Вагнер Лав, 76 (0:4).

«Гезтепе» — «Бешикташ» — 1:3 (0:1).

Голы: Талиска, 7 (0:1). Бабел, 47 (0:2). Тосун, 53 (0:3). Гилас, 66 (1:3).

Удаление: Швехлен (Г), 86.

«Малатьяспор» — «Истанбул ББ» — 0:2 (0:1).

Голы: Адебайор, 22 (0:1). Эрдинч, 90+5 (0:2).

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