«Сивасспор» с Дьяковым победил «Коньяспор», Вагнер Лав забил за «Аланьяспор»

«Аланьяспор» разгромил «Акхисар» — 4:0. Последний гол в поединке забил экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав. На его счету 8 голов в 11 матчах чемпионата. Больше него забили только форвард «Галатасарая» Бафетимби Гомис и Адис Яхович из «Гезтепе», ранее выступавший за «Крылья Советов», — по 11 мячей.