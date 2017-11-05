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22:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Отставка Конте отменяется. Моуринью проиграл «Челси»

Гол Мораты нанес серьезный удар по чемпионской гонке: «Манчестер Юнайтед» отпустил «Манчестер Сити» уже на восемь очков.

Источник: Спорт-Экспресс

СТАРЫЕ РАНЫ АЗАРА И ЖОЗЕ

Жозе Моуринью не может жить без врагов. Ему, словно энергетическому вампиру, всегда нужна подпитка от скандалов и конфликтов с другими тренерами. Раньше основным соперником португальца был Арсен Венгер. Он и сейчас остается таковым — в кабинете Моуринью наверняка висит портрет француза, изрешеченный дротиками. Но эпоха Венгера уходит, да и «Арсенал» сам по себе уже не так силен, как раньше. Поэтому Моуринью переключился на более молодого Конте.

Еще прошлой весной во время игры «Челси» с «МЮ» итальянец с португальцем повздорили на бровке, а после матча они не пожали друг другу руки. В этом сезоне они продолжили выяснять отношения заочно. Начал, разумеется, Моуринью. Конте в сентябре упомянул о большом количестве травм в «Челси», и португалец, услышав это, заметил: «Другие тренеры жалуются и жалуются, когда их футболисты получают повреждения, а я об этом всегда молчу». Конте ответил метко: «Жозе должен думать о своей команде, а не о других. Моуринью очень часто обращает внимание на то, что происходит в «Челси».

Челси 1:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
5.11.2017, 19:30 основной раунд: 11-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Антонио Конте Жозе Моуринью
Голы
55′ Альваро Мората (С. Аспиликуэта) 9
Составы
Тибо Куртуа 13
Гэри Кэйхилл 24
Андреас Кристенсен 27
Сесар Аспиликуэта 28
Маркос Алонсо 3
Альваро Мората 9
Н`Голо Канте 7
20′ Темуе Бакайоко 14
66′ Давиде Дзаппакоста 21
Антонио Рюдигер 2
79′ Сеск Фабрегас 4
Дэнни Дринкуотер 6
87′ Эден Азар 10
Виллиан 22
1 Давид де Хеа
3 Эрик Байи
12 Крис Смоллинг
25 Антонио Валенсия
9 Ромелу Лукаку
19 Маркус Рэшфорд
21 Андер Агуэра Эррера 51′
31 Неманья Матич
4 Фил Джоунс 62′ 49′
27 Маруан Феллаини 71′
18 Эшли Янг 78′
14 Джесси Лингард
22 Генрих Мхитарян 62′
11 Антони Марсьяль
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 10
8 Удары в створ 2
4 Угловые 7
16 Фолы 20
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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