Отставка Конте отменяется. Моуринью проиграл «Челси»

Жозе Моуринью не может жить без врагов. Ему, словно энергетическому вампиру, всегда нужна подпитка от скандалов и конфликтов с другими тренерами. Раньше основным соперником португальца был Арсен Венгер. Он и сейчас остается таковым — в кабинете Моуринью наверняка висит портрет француза, изрешеченный дротиками. Но эпоха Венгера уходит, да и «Арсенал» сам по себе уже не так силен, как раньше. Поэтому Моуринью переключился на более молодого Конте.

Еще прошлой весной во время игры «Челси» с «МЮ» итальянец с португальцем повздорили на бровке, а после матча они не пожали друг другу руки. В этом сезоне они продолжили выяснять отношения заочно. Начал, разумеется, Моуринью. Конте в сентябре упомянул о большом количестве травм в «Челси», и португалец, услышав это, заметил: «Другие тренеры жалуются и жалуются, когда их футболисты получают повреждения, а я об этом всегда молчу». Конте ответил метко: «Жозе должен думать о своей команде, а не о других. Моуринью очень часто обращает внимание на то, что происходит в «Челси».