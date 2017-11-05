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21:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Корк Сити» вслед за чемпионством выиграл Кубок Ирландии

«Корк Сити» стал обладателем Кубка Ирландии.

В финальном матче клуб обыграл «Дандолк» в серии пенальти. В этом сезоне «Корк» также стал чемпионом страны после 12-летнего перерыва.

Для «Корк Сити» это четвертая победа в Кубке страны. Ранее он побеждал в 1998, 2007 и 2016 году.

Кубок Ирландии

Финал

«Дандолк» — «Корк Сити» — 1:1 д.в. (0:0, 0:0, 1:1). Пенальти — 3:5.

Голы: Веммелунд, 95 (1:0). Кампион, 111 (1:1).

Дандолк
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