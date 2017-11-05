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«Эвертон» вырвал победу у «Уотфорда», проигрывая со счётом 0:2 к 67-й минуте
«Эвертон» победил «Уотфорд» в матче 11-го тура АПЛ.
«Эвертон» победил «Уотфорд» в матче 11-го тура АПЛ.
Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 3:2. «Ириски» прервали серию из четырёх матчей в турнире без побед.
Все голы были забиты во втором тайме. У гостей отличились Ришарлисон и Кристиан Кабазель, у хозяев —
«Эвертон» с 11 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» (15 баллов) — девятый.
|Дэвид Ансуорт
|Силва Марку
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Грэм Скотт (Англия)