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21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Эвертон» вырвал победу у «Уотфорда», проигрывая со счётом 0:2 к 67-й минуте

«Эвертон» победил «Уотфорд» в матче 11-го тура АПЛ.

Источник: Reuters

Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 3:2. «Ириски» прервали серию из четырёх матчей в турнире без побед.

Все голы были забиты во втором тайме. У гостей отличились Ришарлисон и Кристиан Кабазель, у хозяев — экс-игрок «Локомотива» Байе Умар Ниасс, Доминик Калверт-Льюин и Лейтон Бэйнс (с пенальти).

«Эвертон» с 11 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» (15 баллов) — девятый.

Эвертон 3:2
Первый тайм: 0:0
Уотфорд
5.11.2017, 19:30 основной раунд: 11-й тур Goodison Park
Главные тренеры
Дэвид Ансуорт Силва Марку
Голы
67′ Умар Ньясс 19
74′ Доминик Калверт-Льюин (Л. Бэйнс) 29
90+1′ Лейтон Бэйнс 3
11 Ришарлисон (А. Грэй) 46′
27 Кристиан Кабаселе (Х. Холевас) 64′
Нереализованные пенальти
8 Т. Клеверли 90+11′
Составы
Джордан Пикфорд 1
Лейтон Бэйнс 3
Майкл Кин 4
Фил Ягелка 6
Джонджо Кенни 43
Идрисса Гуйе 17
Том Дэйвис 26
Умар Ньясс 19
85′ Гильфи Тоур Сигурдссон 18
Аарон Леннон 12
55′ Бени Банингиме 54
Адемола Лукман 31
68′ Уэйн Руни 10
Доминик Калверт-Льюин 29
3 Мигель Бритос 69′
21 Кико Фемения
25 Хосе Холевас 90′
8 Том Клеверли
16 Абдулай Дукуре
11 Ришарлисон
18 Андре Грэй
28 Андре Каррильо
1 Эурелиу Гомес 59′
30 Орестис Карнезис
27 Кристиан Кабаселе 79′
6 Эдриан Мариаппа
19 Уилл Хьюз 90′
33 Стефано Окака Чука
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
2 Угловые 5
14 Фолы 12
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Грэм Скотт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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