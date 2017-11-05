«Эвертон» вырвал победу у «Уотфорда», проигрывая со счётом 0:2 к 67-й минуте

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Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 3:2. «Ириски» прервали серию из четырёх матчей в турнире без побед.

Все голы были забиты во втором тайме. У гостей отличились Ришарлисон и Кристиан Кабазель, у хозяев — экс-игрок «Локомотива» Байе Умар Ниасс, Доминик Калверт-Льюин и Лейтон Бэйнс (с пенальти).