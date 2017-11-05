«Манчестер Сити» установил рекорд клуба по количеству побед подряд

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Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы одержали свою 15-ю подряд победу в матчах всех турниров. Этот показатель является новым рекордом для клуба. Также «Манчестер Сити» впервые с 1947 года выиграл в девяти матчах чемпионата Англии подряд.