История Нэйтана Уокера — первого австралийца, пробившегося в команду НХЛ.
«Марсель» разгромил «Кан», забив в ворота соперника пять голов
В матче 12-го тура чемпионата Франции «Марсель» принимал на своём поле «Кан».
В матче 12-го тура чемпионата Франции «Марсель» принимал на своём поле «Кан».
Встреча проходила на стадионе «Велодром» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.
В составе победителей дубль оформил Флорьян Товен, а ещё по голу забили Луис Густаво, Морган Сансон и Константинос Митроглу. Таким образом, в последних семи матчах Лиги 1 «Марсель» одержал пятую победу при двух ничьих.
В другом матче тура, который проходил параллельно, «Лилль» на выезде обыграл «Метц» со счётом 3:0, прервав свою серию из девяти матчей без побед в чемпионате.
|Руди Гарсия
|Патрис Гаранд
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|28
|Удары (всего)
|11
|11
|Удары в створ
|3
|13
|Угловые
|6
|5
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Николя Ренвий (Франция)