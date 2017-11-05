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21:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Марсель» разгромил «Кан», забив в ворота соперника пять голов

В матче 12-го тура чемпионата Франции «Марсель» принимал на своём поле «Кан».

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Велодром» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей дубль оформил Флорьян Товен, а ещё по голу забили Луис Густаво, Морган Сансон и Константинос Митроглу. Таким образом, в последних семи матчах Лиги 1 «Марсель» одержал пятую победу при двух ничьих.

В другом матче тура, который проходил параллельно, «Лилль» на выезде обыграл «Метц» со счётом 3:0, прервав свою серию из девяти матчей без побед в чемпионате.

Марсель 5:0
Первый тайм: 1:0
Кан
5.11.2017, 19:00 основной раунд: 12-й тур Velodrome
Главные тренеры
Руди Гарсия Патрис Гаранд
Голы
43′ Луиз Густаву 19
47′ Флориан Товен 26
52′ Морган Сансон 8
76′ Константинос Митроглу 11
81′ Флориан Товен 26
Составы
Стив Манданда 30
Хироки Сакаи 2
Аймен Абденнур 13
Жордан Амави 18
Луиз Густаву 19
Андре-Франк Замбо 29
Лукас Окампос 5
Константинос Митроглу 11
86′ Адиль Рами 23
Матеус Маседу Дориа 3
73′ Морган Сансон 8
Валер Жермен 28
82′ Флориан Товен 26
Максим Лопес 27
1 Реми Веркутр
5 Бессама Санко
21 Фредерик Гильбер
22 Адама Мбенг
4 Исмаэль Дьоманде
25 Жюльен Фере
12 Ронни Роделен
26 Иван Сантини
28 Дамьен Да Силва 77′
29 Ромен Женевуа
9 Ян Репас 65′
6 Жонатан Делаплас
32 Жесси Деминге 65′
13 Кристиан I Куаку
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
28 Удары (всего) 11
11 Удары в створ 3
13 Угловые 6
5 Фолы 9
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Николя Ренвий (Франция)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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