«Марсель» разгромил «Кан», забив в ворота соперника пять голов

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Встреча проходила на стадионе «Велодром» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей дубль оформил Флорьян Товен, а ещё по голу забили Луис Густаво, Морган Сансон и Константинос Митроглу. Таким образом, в последних семи матчах Лиги 1 «Марсель» одержал пятую победу при двух ничьих.