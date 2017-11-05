ПСВ и «Твенте» выдали сумасшедший матч, забив 7 голов

Клуб из Эйндховена четырежды выходил вперед, «Твенте» трижды сравнивал счет. Решающий гол ПСВ провел уже в добавленное время, причем благодаря автоголу Штефана Тескера.

ПСВ упрочил лидерство в чемпионате Голландии, благодаря домашнему поражению «Аякса» от «Утрехта». В других поединках чемпион страны «Фейеноорд» не смог одолеть «Ден Хаг», а «Витесс» с экс-защитником «Динамо» Александром Бюттнером сыграл вничью со «Зволле».