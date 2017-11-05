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21:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ПСВ и «Твенте» выдали сумасшедший матч, забив 7 голов

ПСВ победил «Твенте» в матче 11-го тура чемпионата Голландии — 4:3.

Клуб из Эйндховена четырежды выходил вперед, «Твенте» трижды сравнивал счет. Решающий гол ПСВ провел уже в добавленное время, причем благодаря автоголу Штефана Тескера.

ПСВ упрочил лидерство в чемпионате Голландии, благодаря домашнему поражению «Аякса» от «Утрехта». В других поединках чемпион страны «Фейеноорд» не смог одолеть «Ден Хаг», а «Витесс» с экс-защитником «Динамо» Александром Бюттнером сыграл вничью со «Зволле».

Чемпионат Голландии

Высшая лига

11-й тур

«Ден Хаг» — «Фейеноорд» — 2:2 (1:1).

Голы: Йоргенсен, 4 (0:1). Мейерс, 44 (1:1). Канон, 55 (2:1). Эль-Ахмади, 86 (2:2).

«Аякс» — «Утрехт» — 1:2 (1:1).

Голы: Лабьяд, 6 (0:1). Виргевер, 41 (1:1). Лабьяд, 84 (1:2).

«Витесс» — «Зволле» — 0:0.

ПСВ — «Твенте» — 4:3 (1:1).

Голы: Локадиа, 14 (1:0). Тескер, 21 (1:1). Ван Гинкел, 61 (2:1). Лам, 68 (2:2). Де Йонг, 72 (3:2). Йенсен, 75 (3:3). Тескер, 90+1 — в свои ворота (4:3).

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