ПСВ и «Твенте» выдали сумасшедший матч, забив 7 голов
ПСВ победил «Твенте» в матче 11-го тура чемпионата Голландии — 4:3.
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ПСВ победил «Твенте» в матче 11-го тура чемпионата Голландии — 4:3.
Клуб из Эйндховена четырежды выходил вперед, «Твенте» трижды сравнивал счет. Решающий гол ПСВ провел уже в добавленное время, причем благодаря автоголу Штефана Тескера.
ПСВ упрочил лидерство в чемпионате Голландии, благодаря домашнему поражению «Аякса» от «Утрехта». В других поединках чемпион страны «Фейеноорд» не смог одолеть «Ден Хаг», а «Витесс» с
Чемпионат Голландии
Высшая лига
11-й тур
«Ден Хаг» — «Фейеноорд» — 2:2 (1:1).
Голы: Йоргенсен, 4 (0:1). Мейерс, 44 (1:1). Канон, 55 (2:1).
«Аякс» — «Утрехт» — 1:2 (1:1).
Голы: Лабьяд, 6 (0:1). Виргевер, 41 (1:1). Лабьяд, 84 (1:2).
«Витесс» — «Зволле» — 0:0.
ПСВ — «Твенте» — 4:3 (1:1).
Голы: Локадиа, 14 (1:0). Тескер, 21 (1:1). Ван Гинкел, 61 (2:1). Лам, 68 (2:2). Де Йонг, 72 (3:2). Йенсен, 75 (3:3). Тескер, 90+1 — в свои ворота (4:3).