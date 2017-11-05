История Нэйтана Уокера — первого австралийца, пробившегося в команду НХЛ.
Соперник «Локомотива» «Злин» сыграл вничью со «Спартой» Караваева
«Злин» и «Спарта» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Чехии — 2:2.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
«Злин» и «Спарта» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Чехии — 2:2.
В составе пражского клуба появился российский защитник Вячеслав Караваев. Для него это первый матч в чешской суперлиге с 7 августа — после победы над «Младой Болеслав» (1:0) он появлялся лишь дважды в играх Кубка страны.
«Злин» — соперник «Локомотива» в групповом турнире Лиги Европы. В первом матче железнодорожники победили 3:0, ответный поединок состоится 7 декабря.
Чемпионат Чехии
Высшая лига
13-й тур
«Злин» — «Спарта» — 2:2 (1:1).
Голы: Экпай, 15 (1:0). Шурал, 24 (1:1). Янко, 79 (1:2). Джафич, 90+1 (2:2).