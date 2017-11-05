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21:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Соперник «Локомотива» «Злин» сыграл вничью со «Спартой» Караваева

«Злин» и «Спарта» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Чехии — 2:2.

Источник: РИА "Новости"

В составе пражского клуба появился российский защитник Вячеслав Караваев. Для него это первый матч в чешской суперлиге с 7 августа — после победы над «Младой Болеслав» (1:0) он появлялся лишь дважды в играх Кубка страны.

«Злин» — соперник «Локомотива» в групповом турнире Лиги Европы. В первом матче железнодорожники победили 3:0, ответный поединок состоится 7 декабря.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

13-й тур

«Злин» — «Спарта» — 2:2 (1:1).

Голы: Экпай, 15 (1:0). Шурал, 24 (1:1). Янко, 79 (1:2). Джафич, 90+1 (2:2).

Злин
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