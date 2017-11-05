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20:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» проиграл, но Венгер обвинит в поражении судей. Не сомневайтесь

«Манчестер Сити» уверенно победил «Арсенал», но два из трех мячей забил в спорных ситуациях.

Источник: Спорт-Экспресс

ЗОЛОТЫЕ БУТСЫ АГУЭРО, ЗОЛОТЫЕ НОГИ ДЕ БРЕЙНЕ

Если бы аргентинцев можно было награждать рыцарскими титулами, то Серхио Агуэро давно стал бы сэром. В предыдущей игре с «Наполи» автор чемпионского гола в бесподобном сезоне-2011/12 вошел в историю: теперь именно южноамериканец — лучший бомбардир «Манчестер Сити». Перед игрой с «Арсеналом» достижение зафиксировала дочь Эрика Брука — футболиста, которого Агуэро и обогнал. Аргентинец получил из ее рук в награду лазурную бутсу, а сам он вышел на игру в золотых.

Обновкой Агуэро чуть не забил уже на второй минуте, когда «Сити» развернул острую контратаку (!) по правому флангу. Да, Арсен Венгер в своем репертуаре: в матче с возможно лучшей командой Европы прямо сейчас «Арсенал» все равно старался играть от себя, хотя это форменное самоубийство. Но француз запутал Пепа Гвардьолу выбранным составом — каталонец думал, что впервые в этом чемпионате «Арсенал» будет играть в четыре защитника, о чем сказал в эфире Sky. А Венгер просто опустил Кокелена в тройку обороны вместе с Монреалем и Косьельни. При этом в запасе остался самый дорогой футболист в истории лондонцев Ляказетт. Зато в центре нападения вышел Алексис Санчес — человек, который вполне мог играть на другой половине поля в совершенно другой футболке.

Но зачем «Сити» Санчес? Куда его втиснуть, когда есть столько первоклассных исполнителей? Гвардьола даже оставил в запасе Габриэла Жезуса, и все равно атака «горожан» осталась огненной. Да каталонец мог оставить одного Де Брейне, и все равно «Арсеналу» не поздоровилось бы. Бельгийский волшебник снова провел прекрасный матч, был признан его лучшим игроком и еще до перерыва открыл счет.

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«СИТИ» — ЭТО ПРОБЛЕМА

Хозяева все делали максимально грамотно: поддушивали «Арсенал» в опорной зоне, выманивая на себя соперников. Большая нагрузка приходилась и на фланги, где Стерлинг с Сане часто оказывались в одиночестве — Бельерин с Колашинацом слишком долго засиживались в командировках. Первый тайм «Сити» выиграл с минимальным счетом, но действовал с таким запасом, что никаких сомнений в исходе не было уже к перерыву.

«Горожане» могучи. На днях Антонио Конте сказал, что у этой чемпионской гонки есть одна проблема, имя которой «Манчестер Сити». Это так: даже в играх с прямыми конкурентами (с натяжкой причислим к таковым «Арсенал») команда Гвардьола выглядит мощно. Хотя чему удивляться? По транзитивности «Сити» должен был громить «Арсенал».

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 5:0. «Ливерпуль» — «Арсенал» — 4:0.

«Уотфорд» — «Манчестер Сити» — 0:6. «Уотфорд» — «Арсенал» — 2:1.

«Манчестер Сити» — «Стоук Сити» — 7:2. «Стоук Сити» — «Арсенал» — 1:0.

В начале второго тайма произошло предсказуемое: «Сити» забил второй мяч с пенальти. Хотя 11-метровый спорный: да, Монреаль проворонил Стерлинга и коснулся его в штрафной, но известный «ныряльщик» из Манчестера, в первую очередь, рухнул на газон по собственной инициативе. Очень спорный пенальти, но Агуэро все равно — он увеличил отрыв от преследователей в гонке бомбардиров «Сити».

Венгер верно отреагировал на изменение в счете: маринованный Ляказетт разменял опорника Кокелена и всего через десять минут нападающий сократил отставание. Возник справедливый вопрос: а надо ли было оставлять французского форварда в резерве?

Пока все болельщики «Арсенала» искали ответ на этот вопрос, «Сити» действовал. На игре «горожан» пропущенный гол никак не сказался: они продолжали давить на шаткую оборону лондонцев и в итоге забили третий. Снова налицо ошибка арбитров: Сильва залез в офсайд за секунду до того, как сделал передачу Габриэлу Жезусу.

3:1 — справедливая победа «Манчестер Сити», но Арсен Венгер на пресс-конференции наверняка заговорит о том, что судьи украли у «Арсенала» ничью. Он любит прикрывать арбитрами ошибки команды и его самого.

Манчестер Сити 3:1
Первый тайм: 1:0
Арсенал
5.11.2017, 17:15 основной раунд: 11-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Арсен Венгер
Голы
19′ Кевин Де Брейне (Фернандинью) 17
50′ Серхио Агуэро 10
74′ Габриэл Жезус (Д. Сильва) 33
9 Александр Ляказетт (А. Рэмси) 65′
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Фабиан Делф 18
Джон Стоунс 5
73′ Николас Отаменди 30
Кевин Де Брейне 17
Давид Сильва 21
Фернандинью 25
62′ Серхио Агуэро 10
Габриэл Жезус 33
78′ Рахим Стерлинг 7
Илкай Гюндоган 8
87′ Лерой Сане 19
Бернарду Силва 20
33 Петр Чех
24 Эктор Бельерин
31 Сеад Колашинац
6 Лоран Косьельни 67′
18 Начо Монреаль 49′
8 Аарон Рэмси
11 Месут Езил 90+1′
7 Алексис Санчес 77′
17 Алекс Ивоби 78′
12 Оливье Жиру
29 Гранит Джака 78′ 75′
10 Джек Уилшир
34 Франсис Кокелен 56′
9 Александр Ляказетт 59′
Статистика
1 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 3
5 Угловые 5
15 Фолы 15
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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