«Арсенал» проиграл, но Венгер обвинит в поражении судей. Не сомневайтесь

Источник: Спорт-Экспресс

ЗОЛОТЫЕ БУТСЫ АГУЭРО, ЗОЛОТЫЕ НОГИ ДЕ БРЕЙНЕ

Если бы аргентинцев можно было награждать рыцарскими титулами, то Серхио Агуэро давно стал бы сэром. В предыдущей игре с «Наполи» автор чемпионского гола в бесподобном сезоне-2011/12 вошел в историю: теперь именно южноамериканец — лучший бомбардир «Манчестер Сити». Перед игрой с «Арсеналом» достижение зафиксировала дочь Эрика Брука — футболиста, которого Агуэро и обогнал. Аргентинец получил из ее рук в награду лазурную бутсу, а сам он вышел на игру в золотых.

Sergio Aguero will wear these custom made boots today to celebrate becoming Manchester City's all time top scorer. Class ? pic.twitter.com/c4318cldzU — Footy Jokes (@Footy_Jokes) 5 ноября 2017 г.

Обновкой Агуэро чуть не забил уже на второй минуте, когда «Сити» развернул острую контратаку (!) по правому флангу. Да, Арсен Венгер в своем репертуаре: в матче с возможно лучшей командой Европы прямо сейчас «Арсенал» все равно старался играть от себя, хотя это форменное самоубийство. Но француз запутал Пепа Гвардьолу выбранным составом — каталонец думал, что впервые в этом чемпионате «Арсенал» будет играть в четыре защитника, о чем сказал в эфире Sky. А Венгер просто опустил Кокелена в тройку обороны вместе с Монреалем и Косьельни. При этом в запасе остался самый дорогой футболист в истории лондонцев Ляказетт. Зато в центре нападения вышел Алексис Санчес — человек, который вполне мог играть на другой половине поля в совершенно другой футболке.

Но зачем «Сити» Санчес? Куда его втиснуть, когда есть столько первоклассных исполнителей? Гвардьола даже оставил в запасе Габриэла Жезуса, и все равно атака «горожан» осталась огненной. Да каталонец мог оставить одного Де Брейне, и все равно «Арсеналу» не поздоровилось бы. Бельгийский волшебник снова провел прекрасный матч, был признан его лучшим игроком и еще до перерыва открыл счет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbHi7MWFL3m/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Manchester city - Arsenal 1-0 Goal De Bruyne ⚽? #arsenal#london#mancity#england#manchester#manchestercity#football#epl#goal#debruyne#like#follow#hd</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Football Soccer Футбол (@outfootball) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-05T15:05:15+00:00">Ноя 5 2017 в 7:05 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«СИТИ» — ЭТО ПРОБЛЕМА

Хозяева все делали максимально грамотно: поддушивали «Арсенал» в опорной зоне, выманивая на себя соперников. Большая нагрузка приходилась и на фланги, где Стерлинг с Сане часто оказывались в одиночестве — Бельерин с Колашинацом слишком долго засиживались в командировках. Первый тайм «Сити» выиграл с минимальным счетом, но действовал с таким запасом, что никаких сомнений в исходе не было уже к перерыву.

«Горожане» могучи. На днях Антонио Конте сказал, что у этой чемпионской гонки есть одна проблема, имя которой «Манчестер Сити». Это так: даже в играх с прямыми конкурентами (с натяжкой причислим к таковым «Арсенал») команда Гвардьола выглядит мощно. Хотя чему удивляться? По транзитивности «Сити» должен был громить «Арсенал».

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 5:0. «Ливерпуль» — «Арсенал» — 4:0.

«Уотфорд» — «Манчестер Сити» — 0:6. «Уотфорд» — «Арсенал» — 2:1.

«Манчестер Сити» — «Стоук Сити» — 7:2. «Стоук Сити» — «Арсенал» — 1:0.

В начале второго тайма произошло предсказуемое: «Сити» забил второй мяч с пенальти. Хотя 11-метровый спорный: да, Монреаль проворонил Стерлинга и коснулся его в штрафной, но известный «ныряльщик» из Манчестера, в первую очередь, рухнул на газон по собственной инициативе. Очень спорный пенальти, но Агуэро все равно — он увеличил отрыв от преследователей в гонке бомбардиров «Сити».

Венгер верно отреагировал на изменение в счете: маринованный Ляказетт разменял опорника Кокелена и всего через десять минут нападающий сократил отставание. Возник справедливый вопрос: а надо ли было оставлять французского форварда в резерве?

Laca brings them back pic.twitter.com/DKKWetvnF3 — Roger Bane (@rogerbannes) 5 ноября 2017 г.

Пока все болельщики «Арсенала» искали ответ на этот вопрос, «Сити» действовал. На игре «горожан» пропущенный гол никак не сказался: они продолжали давить на шаткую оборону лондонцев и в итоге забили третий. Снова налицо ошибка арбитров: Сильва залез в офсайд за секунду до того, как сделал передачу Габриэлу Жезусу.

RT if you think video referee is needed in the Premier League pic.twitter.com/QIkvD6dTWT — Football Funnys (@FootballFunnys) 5 ноября 2017 г.