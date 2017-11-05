«Арсенал» проиграл, но Венгер обвинит в поражении судей. Не сомневайтесь
«Манчестер Сити» уверенно победил «Арсенал», но два из трех мячей забил в спорных ситуациях.
«Манчестер Сити» уверенно победил «Арсенал», но два из трех мячей забил в спорных ситуациях.
ЗОЛОТЫЕ БУТСЫ АГУЭРО, ЗОЛОТЫЕ НОГИ ДЕ БРЕЙНЕ
Если бы аргентинцев можно было награждать рыцарскими титулами, то Серхио Агуэро давно стал бы сэром. В предыдущей игре с «Наполи» автор чемпионского гола в бесподобном сезоне-2011/12 вошел в историю: теперь именно южноамериканец — лучший бомбардир «Манчестер Сити». Перед игрой с «Арсеналом» достижение зафиксировала дочь Эрика Брука — футболиста, которого Агуэро и обогнал. Аргентинец получил из ее рук в награду лазурную бутсу, а сам он вышел на игру в золотых.
Обновкой Агуэро чуть не забил уже на второй минуте, когда «Сити» развернул острую контратаку (!) по правому флангу. Да, Арсен Венгер в своем репертуаре: в матче с возможно лучшей командой Европы прямо сейчас «Арсенал» все равно старался играть от себя, хотя это форменное самоубийство. Но француз запутал Пепа Гвардьолу выбранным составом — каталонец думал, что впервые в этом чемпионате «Арсенал» будет играть в четыре защитника, о чем сказал в эфире Sky. А Венгер просто опустил Кокелена в тройку обороны вместе с Монреалем и Косьельни. При этом в запасе остался самый дорогой футболист в истории лондонцев Ляказетт. Зато в центре нападения вышел Алексис Санчес — человек, который вполне мог играть на другой половине поля в совершенно другой футболке.
Но зачем «Сити» Санчес? Куда его втиснуть, когда есть столько первоклассных исполнителей? Гвардьола даже оставил в запасе Габриэла Жезуса, и все равно атака «горожан» осталась огненной. Да каталонец мог оставить одного Де Брейне, и все равно «Арсеналу» не поздоровилось бы. Бельгийский волшебник снова провел прекрасный матч, был признан его лучшим игроком и еще до перерыва открыл счет.
«СИТИ» — ЭТО ПРОБЛЕМА
Хозяева все делали максимально грамотно: поддушивали «Арсенал» в опорной зоне, выманивая на себя соперников. Большая нагрузка приходилась и на фланги, где Стерлинг с Сане часто оказывались в одиночестве — Бельерин с Колашинацом слишком долго засиживались в командировках. Первый тайм «Сити» выиграл с минимальным счетом, но действовал с таким запасом, что никаких сомнений в исходе не было уже к перерыву.
«Горожане» могучи. На днях Антонио Конте сказал, что у этой чемпионской гонки есть одна проблема, имя которой «Манчестер Сити». Это так: даже в играх с прямыми конкурентами (с натяжкой причислим к таковым «Арсенал») команда Гвардьола выглядит мощно. Хотя чему удивляться? По транзитивности «Сити» должен был громить «Арсенал».
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 5:0. «Ливерпуль» — «Арсенал» — 4:0.
«Уотфорд» — «Манчестер Сити» — 0:6. «Уотфорд» — «Арсенал» — 2:1.
«Манчестер Сити» — «Стоук Сити» — 7:2. «Стоук Сити» — «Арсенал» — 1:0.
В начале второго тайма произошло предсказуемое: «Сити» забил второй мяч с пенальти. Хотя 11-метровый спорный: да, Монреаль проворонил Стерлинга и коснулся его в штрафной, но известный «ныряльщик» из Манчестера, в первую очередь, рухнул на газон по собственной инициативе. Очень спорный пенальти, но Агуэро все равно — он увеличил отрыв от преследователей в гонке бомбардиров «Сити».
Венгер верно отреагировал на изменение в счете: маринованный Ляказетт разменял опорника Кокелена и всего через десять минут нападающий сократил отставание. Возник справедливый вопрос: а надо ли было оставлять французского форварда в резерве?
Пока все болельщики «Арсенала» искали ответ на этот вопрос, «Сити» действовал. На игре «горожан» пропущенный гол никак не сказался: они продолжали давить на шаткую оборону лондонцев и в итоге забили третий. Снова налицо ошибка арбитров: Сильва залез в офсайд за секунду до того, как сделал передачу Габриэлу Жезусу.
3:1 — справедливая победа «Манчестер Сити», но Арсен Венгер на
|Манчестер Сити
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3:1
Первый тайм: 1:0
|Арсенал
|Хосеп Гвардьола
|Арсен Венгер
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|1
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)