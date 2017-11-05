«Кёльн» с Раушем в составе продлил серию без побед в Бундеслиге до 11 матчей

В составе победителей дубль оформил Сандро Вагнер, а ещё один гол забил Деннис Гайгер. За «Кёльн» полный матч провёл защитник сборной России Константин Рауш.

«Кёльн» по-прежнему не одержал ни одной победы в новом сезоне Бундеслиги и с двумя очками в активе располагается на последней 18-й строчке в турнирной таблице. «Хоффенхайм» (19) находится на пятом месте.