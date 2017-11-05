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20:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кёльн» с Раушем в составе продлил серию без побед в Бундеслиге до 11 матчей

В матче 11-го тура чемпионата Германии «Кёльн» на своём поле принимал «Хоффенхайм».

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Сандро Вагнер, а ещё один гол забил Деннис Гайгер. За «Кёльн» полный матч провёл защитник сборной России Константин Рауш.

«Кёльн» по-прежнему не одержал ни одной победы в новом сезоне Бундеслиги и с двумя очками в активе располагается на последней 18-й строчке в турнирной таблице. «Хоффенхайм» (19) находится на пятом месте.

Кельн 0:3
Первый тайм: 0:1
Хоффенхайм
5.11.2017, 17:30 основной раунд: 11-й тур Rhein-Energie-Stadion
Главные тренеры
Петер Штегер Юлиан Нагельсманн
Голы
32 Деннис Гайгер (А. Амири) 9′
14 Сандро Вагнер 56′
14 Сандро Вагнер (А. Крамарич) 80′
Составы
Тимо Хорн 1
Доминик Хайнц 3
Доминик Маро 5
55′ Павел Ольковски 16
28′ Леонардо Биттенкурт 21
Константин Рауш 34
37′ Юя Осако 13
Серу Гирасси 19
59′ Салих Озджан 20
64′ Милош Йоич 8
79′ Маттиас Леманн 33
Фредерик Серенсен 4
67′ Симон Цоллер 11
Тим Хандверкер 29
1 Оливер Бауманн
16 Нико Шульц
25 Кевин Акпогума
38 Штефан Пош
10 Керем Демирбай 53′
11 Флориан Гриллич
22 Кевин Фогт 22′
19 Марк Ут
18 Надим Амири 67′
27 Андрей Крамарич
32 Деннис Гайгер 77′
8 Эуген Полански
14 Сандро Вагнер 82′ 76′
6 Ховард Нордтвейт
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 22
4 Удары в створ 8
7 Угловые 6
16 Фолы 15
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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