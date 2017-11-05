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«Кёльн» с Раушем в составе продлил серию без побед в Бундеслиге до 11 матчей
В матче 11-го тура чемпионата Германии «Кёльн» на своём поле принимал «Хоффенхайм».
В матче 11-го тура чемпионата Германии «Кёльн» на своём поле принимал «Хоффенхайм».
Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Сандро Вагнер, а ещё один гол забил Деннис Гайгер. За «Кёльн» полный матч провёл защитник сборной России Константин Рауш.
«Кёльн»
|Кельн
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0:3
Первый тайм: 0:1
|Хоффенхайм
|Петер Штегер
|Юлиан Нагельсманн
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|22
|4
|Удары в створ
|8
|7
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)