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Лукаку — в атаке «МЮ» на матч с «Челси»
Стали известны составы «Манчестер Юнайтед» и «Челси» на матч чемпионата Англии.
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Стали известны составы «Манчестер Юнайтед» и «Челси» на матч чемпионата Англии.
В атаке «МЮ» появится бывший форвард лондонцев Ромелу Лукаку.
Полностью заявки команд выглядят следующим образом:
«Челси»: Куртуа — Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл — Канте, Бакайоко — Дзаппакоста, Фабрегас, Алонсо — Мората, Азар.
Запасные — Кабальеро, Рюдигер, Ампаду, Дринкуотер, Педро, Виллиан, Батшуайи.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Байи, Джоунс, Смоллинг — Матич, Эррера — Валенсия, Мхитарян, Янг — Рэшфорд, Лукаку.
Запасные — Ромеро, Блинд, Дармиан, Феллаини, Мактоминэй, Марсьяль, Лингард.