«Манчестер Сити» одержал восьмую победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Арсенал»

В составе победителей забитыми мячами отметились Кевин де Брейне (19-я минута), Серхио Агуэро (50, с пенальти) и Габриэл Жезус (74), у проигравших отличился Александр Ляказетт (65). Для «Манчестер Сити» эта победа стала восьмой подряд в нынешнем сезоне первенства страны, команда остается единственной в чемпионате, которая не потерпела ни одного поражения.