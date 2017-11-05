«Манчестер Сити» одержал восьмую победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Арсенал»
ТАСС, 5 ноября. «Манчестер Сити» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 3:1 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 5 ноября. «Манчестер Сити» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 3:1 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Кевин де Брейне (19-я минута), Серхио Агуэро (50, с пенальти) и Габриэл Жезус (74), у проигравших отличился Александр Ляказетт (65). Для «Манчестер Сити» эта победа стала восьмой подряд в нынешнем сезоне первенства страны, команда остается единственной в чемпионате, которая не потерпела ни одного поражения.
В турнирной таблице «Манчестер Сити» продолжает лидировать, набрав 31 очко из 33 возможных, «Арсенал» с 19 очками идет шестым.
В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Лестером», «Арсенал» примет «Тоттенхэм». Обе встречи пройдут 18 ноября.
Ранее в воскресенье «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.
|Манчестер Сити
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3:1
Первый тайм: 1:0
|Арсенал
|Хосеп Гвардьола
|Арсен Венгер
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|1
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)