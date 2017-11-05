«Манчестер Сити» одержал восьмую победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Арсенал»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Литва окончательно прощается с Росиией
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
В центре Москвы задержали более 260 человек
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург1
Герта1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта0
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон0
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин0
Зенит0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак М1
Уфа1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц0
Лилль1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель2
Кан0
Футбол. Зарубежный
20:30
Динамо К
Ворскла
Футбол. Зарубежный
20:30
Олимпик Д
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Малага
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта3
Атлетик1
Футбол. Зарубежный
18:00
Сталь Д0
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн0
Хоффенхайм3
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Милан
Футбол. Зарубежный
17:15
Манчестер Сити3
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Лион
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца1
Дижон0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево0
Наполи0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри2
Верона1
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина2
Рома4
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус2
Беневенто1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М2
ЦСКА2
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь1
Шахтер Д3
Футбол. Зарубежный
15:00
Тоттенхэм Хотспур1
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
14:30
Интер1
Торино1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар1
Анжи2
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте1
Жирона2
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск1
Арсенал Т2
Все события
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
На Украине назвали национальную идею: стать колонией США - СМИ
Шахназаров впервые рассказал о бегстве жены в США
Страх и ненависть в Черкизове. «Локомотив» и ЦСКА выдали шоу
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть на выезде «Бостон»
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
21Как Легков взял золото, которое у него отнимут
19:47 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» одержал восьмую победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Арсенал»

ТАСС, 5 ноября. «Манчестер Сити» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 3:1 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Кевин де Брейне (19-я минута), Серхио Агуэро (50, с пенальти) и Габриэл Жезус (74), у проигравших отличился Александр Ляказетт (65). Для «Манчестер Сити» эта победа стала восьмой подряд в нынешнем сезоне первенства страны, команда остается единственной в чемпионате, которая не потерпела ни одного поражения.

В турнирной таблице «Манчестер Сити» продолжает лидировать, набрав 31 очко из 33 возможных, «Арсенал» с 19 очками идет шестым.

В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Лестером», «Арсенал» примет «Тоттенхэм». Обе встречи пройдут 18 ноября.

Ранее в воскресенье «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.

Манчестер Сити 3:1
Первый тайм: 1:0
Арсенал
5.11.2017, 17:15 основной раунд: 11-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Арсен Венгер
Голы
19′ Кевин Де Брейне (Фернандинью) 17
50′ Серхио Агуэро 10
74′ Габриэл Жезус (Д. Сильва) 33
9 Александр Ляказетт (А. Рэмси) 65′
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Фабиан Делф 18
Джон Стоунс 5
73′ Николас Отаменди 30
Кевин Де Брейне 17
Давид Сильва 21
Фернандинью 25
62′ Серхио Агуэро 10
Габриэл Жезус 33
78′ Рахим Стерлинг 7
Илкай Гюндоган 8
87′ Лерой Сане 19
Бернарду Силва 20
33 Петр Чех
24 Эктор Бельерин
31 Сеад Колашинац
6 Лоран Косьельни 67′
18 Начо Монреаль 49′
8 Аарон Рэмси
11 Месут Езил 90+1′
7 Алексис Санчес 77′
17 Алекс Ивоби 78′
12 Оливье Жиру
29 Гранит Джака 78′ 75′
10 Джек Уилшир
34 Франсис Кокелен 56′
9 Александр Ляказетт 59′
Статистика
1 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 3
5 Угловые 5
15 Фолы 15
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
 "Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью в матче РФПЛ
Футболист Головин не поедет в сборную России и будет проходить лечение в ЦСКА
Страх и ненависть в Черкизове. «Локомотив» и ЦСКА выдали шоу
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть на выезде «Бостон»
«Барыс» прервал четырехматчевую победную серию ЦСКА
«Тампа» обыграла «Коламбус», Кучеров провел 300-й матч в НХЛ
Лукаку — в атаке «МЮ» на матч с «Челси»
Промес, Зе Луиш и Адриано — в атаке «Спартака» на матч с «Уфой»
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь