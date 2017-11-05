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19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ницца» прервала серию из пяти игр без побед в Лиге 1 благодаря голу Балотелли

«Ницца» выиграла у «Дижона» в матче 12-го тура французской Лиги 1.

Источник: Reuters

Встреча проходила в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В концовке первого тайма отличился Марио Балотелли, который реализовал пенальти. На 89-й минуте форвард был удален с поля.

«Ницца» прервала серию из пяти матчей без побед в французской Лиге 1. «Дижон» не проигрывал на протяжении двух встреч.

«Ницца», которая набрала 13 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Дижон», имеющий в активе 12 баллов, находится на 16-й строчке.

Ницца 1:0
Первый тайм: 1:0
Дижон
5.11.2017, 17:00 основной раунд: 12-й тур Allianz Riviera
Главные тренеры
Люсьен Фавр Оливье Далль'Ольо
Голы
40′ Марио Балотелли 9
Составы
Вальтер Бенитес 40
Максим Ле Маршан 20
Кристоф Жалле 24
Бонфим Коста Сантос Данте 31
Арно Суке 2
Пьер Лис Мелу 8
Алассан Плеа 14
Реми Вальтер 18
Нампали Менди 21
89′ Марио Балотелли 9
47′ 76′ Венсан Козьелло 26
Адриен Тамез 5
30 Батист Рейне
4 Папи Джилободжи
5 Уссама Хаддади
18 Седрик Ямбере
19 Валентен Розье
7 Фредерик Саммаритано
28 Шека 66′
11 Жулиу Тавареш
14 Жордан Марье 76′
24 Дилан Баамбула
20 Ромен Амальфитано 80′
15 Флоран Бальмон
22 Квон Чхан Хун 64′
8 Мехди Абед
Статистика
1 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 4
6 Угловые 4
14 Фолы 9
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Оливье Тюаль (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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