«Ницца» прервала серию из пяти игр без побед в Лиге 1 благодаря голу Балотелли

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Встреча проходила в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В концовке первого тайма отличился Марио Балотелли, который реализовал пенальти. На 89-й минуте форвард был удален с поля.

«Ницца» прервала серию из пяти матчей без побед в французской Лиге 1. «Дижон» не проигрывал на протяжении двух встреч.