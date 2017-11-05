История Нэйтана Уокера — первого австралийца, пробившегося в команду НХЛ.
«Ницца» прервала серию из пяти игр без побед в Лиге 1 благодаря голу Балотелли
«Ницца» выиграла у «Дижона» в матче 12-го тура французской Лиги 1.
«Ницца» выиграла у «Дижона» в матче 12-го тура французской Лиги 1.
Встреча проходила в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
В концовке первого тайма отличился Марио Балотелли, который реализовал пенальти. На 89-й минуте форвард был удален с поля.
«Ницца» прервала серию из пяти матчей без побед в французской Лиге 1. «Дижон» не проигрывал на протяжении двух встреч.
«Ницца», которая набрала 13 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Дижон», имеющий в активе 12 баллов, находится на 16-й строчке.
|Люсьен Фавр
|Оливье Далль'Ольо
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|1
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Оливье Тюаль (Франция)