«Ювентус» обыграл «Беневенто», «Наполи» сыграл вничью с «Кьево»

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей голы забили Гонсало Игуаин и Хуан Куадрадо, а за «Беневенто» отличился Амато Чичиретти.