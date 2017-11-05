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19:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» обыграл «Беневенто», «Наполи» сыграл вничью с «Кьево»

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал на своём поле «Беневенто».

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей голы забили Гонсало Игуаин и Хуан Куадрадо, а за «Беневенто» отличился Амато Чичиретти.

В другом матче, который проходил параллельно, лидер Серии А «Наполи» на выезде потерял очки в игре с «Кьево», сыграв вничью со счётом 0:0.

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