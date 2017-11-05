История Нэйтана Уокера — первого австралийца, пробившегося в команду НХЛ.
Определились все участники Еврокубков будущего сезона
Стали известны все четыре участника Еврокубков будущего сезона от Казахстана, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Стали известны все четыре участника Еврокубков будущего сезона от Казахстана, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Чемпион страны, столичная «Астана» возьмет старт в квалификации Лиги Чемпионов. Обладатель Кубка страны, алматинский «Кайрат», бронзовый призёр шымкентский «Ордабасы» и занявший четвертое место павлодарский «Иртыш» возьмут старт в квалификации Лиги Европы.