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17:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» с минимальным счетом обыграл «Кристал Пэлас»

«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в середине второго тайма забил Сон Хын Мин. Южнокорейский форвард отправил мяч в дальний угол ворот соперника ударом левой ногой из-за пределов штрафной площади.

«Тоттенхэм» набрал 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (4) потерпел девятое поражение в чемпионате и располагается на последней позиции.

Тоттенхэм Хотспур 1:0
Первый тайм: 0:0
Кристал Пэлас
5.11.2017, 15:00 основной раунд: 11-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Рой Ходжсон
Голы
64′ Сон Хын Мин 7
Составы
Пауло Гассанига 22
Ян Фертонген 5
Давинсон Санчес 6
Серж Орье 24
Эрик Дайер 15
Мусса Сиссоко 17
Кристиан Эриксен 23
Сон Хын Мин 7
90′ Дэнни Роуз 3
Бен Дэйвис 33
45′ Харри Уинкс 29
Мусса Дембеле 19
77′ Харри Кейн 10
Фернандо Льоренте 18
1 Хулиан Сперони
6 Скотт Данн
12 Мамаду Сако
15 Джеффри Шлупп 56′
4 Лука Миливоевич
7 Йоан Кабай
8 Рубен Лофтус-Чик
24 Тимоти Фосу-Менса
10 Эндрос Таунсенд 45+2′
11 Вильфрид Заа
2 Джоэл Уорд 76′
26 Бакари Сако
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 3
10 Угловые 9
6 Фолы 7
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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