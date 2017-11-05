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«Тоттенхэм» с минимальным счетом обыграл «Кристал Пэлас»
«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 11-го тура английской
«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 11-го тура английской
Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в середине второго тайма забил Сон Хын Мин. Южнокорейский форвард отправил мяч в дальний угол ворот соперника ударом левой ногой
«Тоттенхэм» набрал 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице
|Тоттенхэм Хотспур
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Кристал Пэлас
|Маурисио Покеттино
|Рой Ходжсон
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|3
|10
|Угловые
|9
|6
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)