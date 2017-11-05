Аршавин: Всем было ясно, что «Астана» своего не упустит

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Неизбежность старения доказали математически
Дневник бен Ладена показал, из-за какой страны он невзлюбил Запад
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта1
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сталь Д0
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн0
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити2
Арсенал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ницца1
Дижон0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кьево0
Наполи0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри1
Верона1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина2
Рома3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус2
Беневенто1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Зенит
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Метц
Лилль
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Кан
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
20:30
Динамо К
Ворскла
Футбол. Зарубежный
20:30
Олимпик Д
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Малага
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М2
ЦСКА2
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь1
Шахтер Д3
Футбол. Зарубежный
15:00
Тоттенхэм Хотспур1
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
14:30
Интер1
Торино1
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Лион
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар1
Анжи2
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте1
Жирона2
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск1
Арсенал Т2
Все события
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Бивол-хайп. Сорвать банк в Монако
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть на выезде «Бостон»
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
14Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон — чемпион
10«Спартак» упустил победу над «Ростовом»
17:54 (мск), источник: Vesti.kz

Аршавин: Всем было ясно, что «Астана» своего не упустит

Полузащитник отметился голом в победном матче с «Актобе».

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу в матче 32-го тура премьер-лиги по футболу против «Актобе» (3:1).

«Последняя сезона игра получилась интересной. У нас было больше моментов и нам удалось переиграть своего соперника. Однако «Актобе» хорошо настроился на матч. В целом, я считаю, что игра порадовала всех.

Я думаю, всем было ясно, что «Астана» своего не упустит. Мы не питали иллюзий, но играли для болельщиков. Сегодня вся команда хорошо поработала.

Для нас сезон получился непростым. Были неудачные матчи, однако в концовке мы набрали неплохой ход. Мне нравится играть за «Кайрат». Мне очень комфортно в Алматы. Пока не могу сказать, останусь ли я в команде. Нам необходимо обсудить этот вопрос с руководством команды, — отметил Аршавин.

Отметим, что Аршавин стал автором одного из мячей в победном матче 32-го тура премьер-лиги против «Актобе» (3:1). Еще по голу забили Жерар Гоу и Сесар Арсо. Благодаря этому результату «Кайрат» впервые в истории Казахстана стал трехкратным серебряным призером.

Чемпионом страны стала «Астана», которая в паралельной встрече со счетом 2:0 обыграла «Акжайык». Бронзовые медали чемпионата в активе шымкентского «Ордабасы».

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Когда мы повели, ЦСКА начал "тыкаться" с нарушением правил. Пришлось отвечать - защитник "Барыса"
Бивол-хайп. Сорвать банк в Монако
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть на выезде «Бостон»
«Барыс» прервал четырехматчевую победную серию ЦСКА
Россиянин Сергей Липинец стал чемпионом мира по версии IBF
«Тампа» обыграла «Коламбус», Кучеров провел 300-й матч в НХЛ
Дубль Маркелова принес «Анжи» победу над «Амкаром»
Промес, Зе Луиш и Адриано — в атаке «Спартака» на матч с «Уфой»
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь