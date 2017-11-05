Аршавин: Всем было ясно, что «Астана» своего не упустит
Полузащитник отметился голом в победном матче с «Актобе».
Полузащитник отметился голом в победном матче с «Актобе».
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу в матче 32-го тура
«Последняя сезона игра получилась интересной. У нас было больше моментов и нам удалось переиграть своего соперника. Однако «Актобе» хорошо настроился на матч. В целом, я считаю, что игра порадовала всех.
Я думаю, всем было ясно, что «Астана» своего не упустит. Мы не питали иллюзий, но играли для болельщиков. Сегодня вся команда хорошо поработала.
Для нас сезон получился непростым. Были неудачные матчи, однако в концовке мы набрали неплохой ход. Мне нравится играть за «Кайрат». Мне очень комфортно в Алматы. Пока не могу сказать, останусь ли я в команде. Нам необходимо обсудить этот вопрос с руководством команды, — отметил Аршавин.
Отметим, что Аршавин стал автором одного из мячей в победном матче 32-го тура
Чемпионом страны стала «Астана», которая в паралельной встрече со счетом 2:0 обыграла «Акжайык». Бронзовые медали чемпионата в активе шымкентского «Ордабасы».