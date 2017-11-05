Аршавин: Всем было ясно, что «Астана» своего не упустит

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу в матче 32-го тура премьер-лиги по футболу против «Актобе» (3:1).

«Последняя сезона игра получилась интересной. У нас было больше моментов и нам удалось переиграть своего соперника. Однако «Актобе» хорошо настроился на матч. В целом, я считаю, что игра порадовала всех.

Я думаю, всем было ясно, что «Астана» своего не упустит. Мы не питали иллюзий, но играли для болельщиков. Сегодня вся команда хорошо поработала.

Для нас сезон получился непростым. Были неудачные матчи, однако в концовке мы набрали неплохой ход. Мне нравится играть за «Кайрат». Мне очень комфортно в Алматы. Пока не могу сказать, останусь ли я в команде. Нам необходимо обсудить этот вопрос с руководством команды, — отметил Аршавин.

Отметим, что Аршавин стал автором одного из мячей в победном матче 32-го тура премьер-лиги против «Актобе» (3:1). Еще по голу забили Жерар Гоу и Сесар Арсо. Благодаря этому результату «Кайрат» впервые в истории Казахстана стал трехкратным серебряным призером.