Карлос Феррер: Игроки «Кайрата» доказали, что они тоже чемпионы
Главный тренер алматинского «Кайрата» Карлос Феррер прокомментировал игру
Главный тренер алматинского «Кайрата» Карлос Феррер прокомментировал игру
— В первую очередь, как всегда, хочу поблагодарить своих игроков за проделанную работу. Также хочу поблагодарить наших болельщиков, которые всегда нас поддерживают, за нас переживают и болеют. Сегодня, кроме нашей игры, мы следили за матчем, который проходил в Астане. Это было логично, ведь сегодня зависело всё не только от нас, поэтому мы следили и за этим матчем тоже..
Мы начали эту игру немного нервно. Я думаю, это было
Мы понимали, что происходит во другой игре, но старались, следили, надеялись. Второй тайм нам казался «длинным», так как из Астаны мы получали не устраивающую нас информацию. В общих чертах мы довольны — это еще одна победа. Наши игроки доказали, что они тоже чемпионы. Третий круг мы закончили с одной ничьей, и только победами, с чем нужно поздравить команду!.
Эта команда выиграла Суперкубок, Кубок Казахстана и на одно очко отстала от чемпиона. Сложно, когда отстаешь на одно очко, но нужно это принять. На самом деле эта победа — самая печальная в моей жизни.