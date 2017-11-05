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17:55 (мск), источник: Sports.kz

Карлос Феррер: Игроки «Кайрата» доказали, что они тоже чемпионы

Главный тренер алматинского «Кайрата» Карлос Феррер прокомментировал игру Премьер-Лиги с «Актобе» — 3:2.

— В первую очередь, как всегда, хочу поблагодарить своих игроков за проделанную работу. Также хочу поблагодарить наших болельщиков, которые всегда нас поддерживают, за нас переживают и болеют. Сегодня, кроме нашей игры, мы следили за матчем, который проходил в Астане. Это было логично, ведь сегодня зависело всё не только от нас, поэтому мы следили и за этим матчем тоже..

Мы начали эту игру немного нервно. Я думаю, это было из-за ситуации, которая сложилась в турнирной таблице. Потихоньку мы начали овладевать инициативой в игре: у нас было 2−3 хороших голевых момента, чтобы выйти вперед, но мы не смогли их решить. Во втором тайме, когда мы забили второй гол и повели 2:0, интенсивность нашей игры немного упала..

Мы понимали, что происходит во другой игре, но старались, следили, надеялись. Второй тайм нам казался «длинным», так как из Астаны мы получали не устраивающую нас информацию. В общих чертах мы довольны — это еще одна победа. Наши игроки доказали, что они тоже чемпионы. Третий круг мы закончили с одной ничьей, и только победами, с чем нужно поздравить команду!.

Эта команда выиграла Суперкубок, Кубок Казахстана и на одно очко отстала от чемпиона. Сложно, когда отстаешь на одно очко, но нужно это принять. На самом деле эта победа — самая печальная в моей жизни.

Кайрат
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