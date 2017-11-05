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16:20 (мск), источник: Р-Спорт

«Астана» стала чемпионом Казахстана, опередив «Кайрат» Аршавина на 1 очко

МОСКВА, 5 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Астаны» в четвертый раз подряд выиграли чемпионат Казахстана, опередив алма-атинский «Кайрат», за который выступает россиянин Андрей Аршавин, на одно очко в итоговой таблице местной премьер-лиги.

Источник: AFP 2017

В матче заключительного 33-го тура «Астана» в воскресенье на своем поле обыграла «Акжайык» со счетом 2:0, а «Кайрат» дома победил «Актобе» — 3:2, причем победный мяч на 70-й минуте забил Аршавин.

«Астана» набрала после 33 туров 79 очков, а «Кайрат» — 78. Команда из столицы Казахстана будет представлять страну в квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, а «Кайрат», который ранее завоевал Кубок Казахстана, выступит в Лиге Европы.

Также путевки в Лигу Европы получили «Ордабасы» из Шымкента (58 очков) и павлодарский «Иртыш» (48), которые заняли третье и четвертое места в чемпионате соответственно. Покинули премьер-лигу Казахстана «Тараз» (26) и «Окжетпес» (24), занявшие 11-е и 12-е места, а «Акжайык» (30), замкнувший первую десятку, будет отстаивать свою прописку в элите в стыковом матче.

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