«Астана» стала чемпионом Казахстана, опередив «Кайрат» Аршавина на 1 очко

Источник: AFP 2017

В матче заключительного 33-го тура «Астана» в воскресенье на своем поле обыграла «Акжайык» со счетом 2:0, а «Кайрат» дома победил «Актобе» — 3:2, причем победный мяч на 70-й минуте забил Аршавин.

«Астана» набрала после 33 туров 79 очков, а «Кайрат» — 78. Команда из столицы Казахстана будет представлять страну в квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, а «Кайрат», который ранее завоевал Кубок Казахстана, выступит в Лиге Европы.