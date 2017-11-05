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16:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» в четвертый раз подряд выиграла чемпионат Казахстана

Титул столичный клуб оформил на своем поле.

Источник: AFP 2017

Футболисты «Астаны» обыграли уральский «Акжайык» в 32-м туре казахстанской премьер-лиги и завоевали чемпионский титул, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в столице завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Жуниор Кабананга, забивший на 51-й и 94-й минутах.

Таким образом, «Астана», набрав 79 очков, стала победителем КПЛ-2017. Столичный клуб на один балл опередил «Кайрат». А «Акжайык» с 30 очками финишировал на десятой строчке и 15 ноября в переходном матче за право играть в КПЛ-2018 встретится с «Махтааралом», который стал третьим в первой лиге.

Отметим, что «Астана» выиграла четыре последних чемпионата Казахстана.

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