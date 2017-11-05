Мойес сменит Билича на посту главного тренера «Вест Хэма»

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В нынешнем сезоне «Вест Хэм», возглавляемый 49-летним хорватом, показывает неудовлетворительные результаты. После 11 проведенных матчей клуб занимает 17-е место в чемпионате Англии с 9 очками, находясь в одном балле от зоны вылета.

54-летний Мойес является главным кандидатом на смену Биличу. Тренеру будет предложен контракт на полгода, а в его штаб войдет бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл. Официально о назначении шотландца должно быть объявлено во время перерывы на матчи национальных команд.