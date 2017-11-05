Мойес сменит Билича на посту главного тренера «Вест Хэма»
ТАСС, 5 ноября. Шотландец Дэвид Мойес сменит хорвата Славена Билича в должности главного тренера английского клуба «Вест Хэм». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Goal.
ТАСС, 5 ноября. Шотландец Дэвид Мойес сменит хорвата Славена Билича в должности главного тренера английского клуба «Вест Хэм». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Goal.
В нынешнем сезоне «Вест Хэм», возглавляемый 49-летним хорватом, показывает неудовлетворительные результаты. После 11 проведенных матчей клуб занимает 17-е место в чемпионате Англии с 9 очками, находясь в одном балле от зоны вылета.
54-летний Мойес является главным кандидатом на смену Биличу. Тренеру будет предложен контракт на полгода, а в его штаб войдет бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл. Официально о назначении шотландца должно быть объявлено во время перерывы на матчи национальных команд.
Последним место работы Мойеса был «Сандерленд», под руководством которого клуб по итогам сезона-2016/17 вылетел в чемпионшип — второй по силе дивизион чемпионата Англии.