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13:46 (мск), источник: ТАСС

Мойес сменит Билича на посту главного тренера «Вест Хэма»

ТАСС, 5 ноября. Шотландец Дэвид Мойес сменит хорвата Славена Билича в должности главного тренера английского клуба «Вест Хэм». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Goal.

Источник: Reuters

В нынешнем сезоне «Вест Хэм», возглавляемый 49-летним хорватом, показывает неудовлетворительные результаты. После 11 проведенных матчей клуб занимает 17-е место в чемпионате Англии с 9 очками, находясь в одном балле от зоны вылета.

54-летний Мойес является главным кандидатом на смену Биличу. Тренеру будет предложен контракт на полгода, а в его штаб войдет бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл. Официально о назначении шотландца должно быть объявлено во время перерывы на матчи национальных команд.

Последним место работы Мойеса был «Сандерленд», под руководством которого клуб по итогам сезона-2016/17 вылетел в чемпионшип — второй по силе дивизион чемпионата Англии.

Вест Хэм Юнайтед
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