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4 ноября, источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» зажгла в Дортмунде

Центральный матч тура в бундеслиге превратился в избиение, которое ожившая с приходом Юпа Хайнкеса «Бавария» устроила погрузившейся в кризис дортмундской «Боруссии».

Источник: Спорт-Экспресс

Кажется, что августовский Суперкубок с четырьмя голами, спасением чемпиона на последних минутах и счастливой для «Баварии» серией пенальти был очень давно. В какой-то другой жизни. С тех пор два самых популярных немецких клуба столкнулись с кризисами. Мюнхенскую болезнь вылечили хирургическим вмешательством в виде увольнения Карло Анчелотти, на смену которому пришел волшебник Юпп Хайнкес. Именно волшебник, потому что под началом старого-нового тренера «Бавария» за шесть матчей вернула себе лидерство в бундеслиге, прошла в следующий раунд Кубка Германии и за два тура до окончания группового турнира забронировала пропуск в плей-офф Лиги чемпионов.

Дортмунд, напротив, на старте имел бодрый вид, радовал игрой и крушил клубные рекорды. Но в какой-то момент румянец с щек «Боруссии» исчез, и когда растянувшаяся почти на два года беспроигрышная серия на «Сигнал Идуна Парк» была беспардонным образом прервана «Лейпцигом», «шмели» слегли. За три недели дортмундцы только раз ненадолго пришли в себя в кубковой игре с представляющим третью лигу «Магдебургом», разгром которого создал обманчивую иллюзию выздоровления. По факту же за каких-то три тура пятиочковый перевес над «Баварией» трансформировался в трехочковое отставание. Здесь, кстати, тоже усмотрели магию Хайнкеса, с момента возвращения которого Дортмунд показывает пятнадцатый в чемпионате результат.

Изучение же стартовых составов привело к разрушению одного из мифов. В частности о том, что «Боруссия» делает ставку на молодежь. Средний возраст хозяев не просто перешагнул за отметку 27 лет — «Бавария» впервые в сезоне оказалась моложе своего соперника (26,6). Как раз поспособствовавший этому 22-летний Зуле в отчаянном подкате остановил рвавшегося к воротам Обамеянга, сорвав атаку, которая стала сигналом к началу активных боевых действий, а конец разведке положила блестящая комбинация гостей. В ней было прекрасно все — диагональный перевод Тиагу Алькантары, элегантная обработка Хамеса и его аккуратный пас под убийственно-волшебную левую ногу Роббена. Есть 93 дважды рекордных гола, сделавших Арьена лучшим голландским бомбардиром в истории бундеслиги и опять же лучшим баварским снайпером-легионером!

Это буквально взорвало игру, и за несколько минут команды вполне могли выполнить августовскую суперкубковую норму. Однако Ярмоленко не смог пробить Ульрайха при чистом выходе один на один, раскачавший Алабу Кагава пустил мяч рядом со штангой, а проводивший 100-й матч за «Боруссии» Бюрки справился с мощнейшим ударом Левандовски. Вернувшийся в строй поляк логично рассудил, что иногда хитрость лучше силы, и со второй попытки, пусть и при помощи рикошета от ноги Вайгля, элегантно переправил мяч в сетку пяткой. Семь голов в семи матчах бывшему клубу — это какая-то высшая степень цинизма.

Еще одним ударом по дортмундцам стала травма не доигравшего даже до перерыва Папастатопулоса. Его обескураженное лицо резко контрастировало с широко улыбавшимся Киммихом, который по данным на пятницу не должен был выйти на поле из-за проблем с желудком. Тем не менее, универсальный баварский солдат и уже четвертую в сезоне голевую передачу на Левандовски отдал, и закрыл правый фланг, где далеко не идеально выглядел Рафинья. «Он поправился и сказал, что очень хочет сыграть в Дортмунде», — пояснил спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Отставание от «Баварии» к перерыву — фактически приговор. Чемпион в последний раз проиграл, имея преимущество по итогам первой 45-минутки, в 2011-м, когда «Кельн» превратил 0:2 в 3:2. То же самое требовалось от «Боруссии». Теоретически желто-черные были на такое способны. Атак они провели достаточно, но излишняя суета, помноженная на самоотверженность мюнхенских защитников и нажитые за время последних неудач комплексы, свели КПД к нулю.

Ярмоленко с партнером мешали друг другу в нескольких метрах от ворота, а Левандовски — вот вам контраст — неуловимым движением из абсолютно не голевой позиции ставит в тупик вратаря, и автором третьего гола становится делавший передачу из глубины поля Алаба. Еще один дортмундский юбиляр — проводивший 200-ю игру в чемпионате Германии Топрак — своему вратарю только помешал.

Хайнкес точно волшебник. Петер Бос пока учится. Не чудесам, а умению работать в бундеслиге. Может, ему стоило выпустить в старте воодушевленного вызовом в сборную Германии Гетце? По крайней мере, в атаке, завершившейся классным обводящим ударом Бартры, Марио поучаствовал. Сейчас на этот вопрос не ответишь. «Бавария» уходит в уже привычный отрыв, а перспективы Дортмунда, впервые с 2000 года пропустившего дома в двух матчах кряду по три мяча, в тумане. Или в дыму, который укрыл поле во время буйных празднований в исполнении мюнхенских фанатов. Их команда сейчас тоже зажигает. В хорошем смысле этого слова.

Боруссия Д 1:3
Первый тайм: 0:2
Бавария
4.11.2017, 20:30 основной раунд: 11-й тур Signal-Iduna-Park
Главные тренеры
Петер Бос Юпп Хайнкес
Голы
88′ Марк Бартра (Г. Кастро) 5
10 Арьен Роббен (Х. Родригес) 16′
9 Роберт Левандовски (Дж. Киммих) 37′
27 Давид Алаба (Х. Родригес) 67′
Составы
Роман Бюрки 38
Марк Бартра 5
9′ Марсель Шмельцер 29
59′ Емер Топрак 36
Гонсало Кастро 27
Пьер-Эмерик Обамеянг 17
Юлиан Вайгль 33
Кристиан Пулишич 22
42′ Сократис Папастатопулос 25
Джереми Толян 15
68′ Синдзи Кагава 23
Марио Гетце 10
80′ Андрей Ярмоленко 9
Джейдон Санчо 7
26 Свен Ульрайх
32 Джошуа Киммих
4 Никлас Зюле
5 Матс Хуммельс
10 Арьен Роббен
29 Кингсли Коман
9 Роберт Левандовски
6 Тиагу Алькантара
27 Давид Алаба 74′ 65′
13 Рафинья
11 Хамес Родригес 84′
23 Артуро Видаль
8 Хави Мартинес 81′ 75′
19 Себастьян Руди
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
4 Угловые 3
12 Фолы 16
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
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