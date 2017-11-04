«Бавария» зажгла в Дортмунде
Центральный матч тура в бундеслиге превратился в избиение, которое ожившая с приходом Юпа Хайнкеса «Бавария» устроила погрузившейся в кризис дортмундской «Боруссии».
Центральный матч тура в бундеслиге превратился в избиение, которое ожившая с приходом Юпа Хайнкеса «Бавария» устроила погрузившейся в кризис дортмундской «Боруссии».
Кажется, что августовский Суперкубок с четырьмя голами, спасением чемпиона на последних минутах и счастливой для «Баварии» серией пенальти был очень давно. В
Дортмунд, напротив, на старте имел бодрый вид, радовал игрой и крушил клубные рекорды. Но в
Изучение же стартовых составов привело к разрушению одного из мифов. В частности о том, что «Боруссия» делает ставку на молодежь. Средний возраст хозяев не просто перешагнул за отметку 27 лет — «Бавария» впервые в сезоне оказалась моложе своего соперника (26,6). Как раз поспособствовавший этому 22-летний Зуле в отчаянном подкате остановил рвавшегося к воротам Обамеянга, сорвав атаку, которая стала сигналом к началу активных боевых действий, а конец разведке положила блестящая комбинация гостей. В ней было прекрасно все — диагональный перевод Тиагу Алькантары, элегантная обработка Хамеса и его аккуратный пас под
Это буквально взорвало игру, и за несколько минут команды вполне могли выполнить августовскую суперкубковую норму. Однако Ярмоленко не смог пробить Ульрайха при чистом выходе один на один, раскачавший Алабу Кагава пустил мяч рядом со штангой, а проводивший 100-й матч за «Боруссии» Бюрки справился с мощнейшим ударом Левандовски. Вернувшийся в строй поляк логично рассудил, что иногда хитрость лучше силы, и со второй попытки, пусть и при помощи рикошета от ноги Вайгля, элегантно переправил мяч в сетку пяткой. Семь голов в семи матчах бывшему клубу — это
Еще одним ударом по дортмундцам стала травма не доигравшего даже до перерыва Папастатопулоса. Его обескураженное лицо резко контрастировало с широко улыбавшимся Киммихом, который по данным на пятницу не должен был выйти на поле
Отставание от «Баварии» к перерыву — фактически приговор. Чемпион в последний раз проиграл, имея преимущество по итогам первой 45-минутки, в 2011-м, когда «Кельн» превратил 0:2 в 3:2. То же самое требовалось от «Боруссии». Теоретически
Ярмоленко с партнером мешали друг другу в нескольких метрах от ворота, а Левандовски — вот вам контраст — неуловимым движением из абсолютно не голевой позиции ставит в тупик вратаря, и автором третьего гола становится делавший передачу из глубины поля Алаба. Еще один дортмундский юбиляр — проводивший 200-ю игру в чемпионате Германии Топрак — своему вратарю только помешал.
Хайнкес точно волшебник. Петер Бос пока учится. Не чудесам, а умению работать в бундеслиге. Может, ему стоило выпустить в старте воодушевленного вызовом в сборную Германии Гетце? По крайней мере, в атаке, завершившейся классным обводящим ударом Бартры, Марио поучаствовал. Сейчас на этот вопрос не ответишь. «Бавария» уходит в уже привычный отрыв, а перспективы Дортмунда, впервые с 2000 года пропустившего дома в двух матчах кряду по три мяча, в тумане. Или в дыму, который укрыл поле во время буйных празднований в исполнении мюнхенских фанатов. Их команда сейчас тоже зажигает. В хорошем смысле этого слова.
|Боруссия Д
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1:3
Первый тайм: 0:2
|Бавария
|Петер Бос
|Юпп Хайнкес
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Тобиас Штилер (Германия)