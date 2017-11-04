Слуцкого снова унизили. Леонид растерзан и подавлен, его очень жалко

Источник: Советский спорт

Перед выездом к «Шеффилд Юнайтед» местная пресса писала, что именно эта поездка — худшее, что могло случиться с «Халлом» в такой сложный момент. «Шеффилд» хорош у себя, команда Слуцкого плоха на выезде.

Выигрывать Слуцкому очень нужно было, он вернул в основной состав одного из своих лидеров — игрока сборной Польши Камила Гросицки. В прошлый раз он забил после выхода со скамейки, теперь отличился и из стартового состава в первом тайме. «Халл» вел в счете даже к перерыву благодаря этому мячу, вратарь Алан МакГрегор прилично спасал — все шло по плану Слуцкого.

Проблемы, пожары в обороне случались — страховали вратарь и капитан Майкл Доусон. Совсем без этого пока никак, но пока справлялись, это терпимо.

А во втором тайме начался настоящий ужас. Причем от одного человека.

Форвард-ноунейм Леон Кларк, который к 32 годам за карьеру максимум забивал по 15 мячей в третьем дивизионе за «Ковентри» и «Бари», вдруг забомбил «Халл» за один тайм. За тридцать пять минут этот парень забил команде Слуцкого четыре мяча!

Оборону Леонида рвали по полной программе, а Кларк завершал. Издевательски в касание с линии вратарской, например. Защита «Халла» выглядела ужасно, и это поражение получилось неприятно, больно, но справедливо крупным. Раньше, бывало, Слуцкий часто терял очки обидно, упуская победы или ничьи на последних минутах, а теперь команду разгромили по делу.

Леонид Слуцкий откровенен после матчей, он хорошо говорит на английском, но скрывать и вуалировать эмоции у него после разочарований получается не очень хорошо. Вот несколько его ключевых цитат с пресс-конференции.

— Я обеспокоен ситуацией, у меня много вопросов, на которые нет ответа. Следующий матч еще и Фрейзер Кэмпбэлл пропустил из-за дисквалификации — плюс одна проблема. Я постараюсь поработать над психологией, изменить ее — но это непросто. Ведь самая сложная тренировка — это тренировка мозгов.

— Летом в команде появились новые игроки, много новых игроков. Может быть, все они ставят только индивидуальные цели, а не командные. Все тренируются усердно, но на поле выглядят как манекены. Мы не можем пополнить команду новичками сейчас, потому что трансферное окно закрыто.

— Мы можем иначе реагировать на пропущенные мячи. До первого гола соперника мы играли качественно, но потом все сломалось. Каждый раз мы прекращаем играть сразу после первого пропущенного мяча. Как только нам забивают — все останавливаются. У нас недостаточно крепкая психика и проблемы с командным духом. Как будто играют два разных «Халла». Один — перед пропущенным мячом, другой — после. И у меня нет ответа, почему так происходит. Первый пропущенный гол нас разбил.

— Нам нужно стабилизировать ситуацию. И я понимаю, что моя работа как раз в этом. Если не получится стать стабильнее — это будет моя ошибка. Мы уже поменяли схему, систему игры — но этого все еще мало.

***

Это было третье поражение «Халла» подряд, теперь команда Слуцкого аж на двадцатом месте: это всего две позиции до вылетающего 22-го. Зона вылета в четырех очках. Теперь уже никто не думает про борьбу за премьер-лигу, актуальный вопрос — и, например, опрос в главном городском интернет-издании — в том, реален ли вылет «Халла» в третью лигу.

«Шеффилд Юнайтед», который только что разнес «Халл», кстати, только что поднялся именно оттуда. А теперь идет вторым и борется за АПЛ. «Халл» пришел в чемпионшип из премьер-лиги и снова утопает.

Об отставке на этот раз Леонид Слуцкий ничего не сказал, никак на это не намекал. Но ситуация все хуже, проблем все больше — их наш тренер признает, это достойно.

Теперь — пауза на игры сборных, новый шанс что-то перестроить и перенастроить. После — домашняя игра с «Ипсвичем», который тоже гораздо выше, на седьмом месте.