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4 ноября, источник: ТАСС

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии

ТАСС, 4 ноября. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 3:1 в гостевом матче 11-го тура чемпионата Германии по футболу.

Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Арьен Роббен (16-я минута), Роберт Левандовский (37) и Давид Алаба (67). У проигравших отличился Марк Бартра (88). Для «Баварии» эта победа стала четвертой подряд в первенстве страны. Всего клуб из Мюнхена не проигрывает в чемпионате на протяжении восьми матчей.

В турнирной таблице «Бавария» укрепила лидерство, набрав 26 очков, у ближайшего преследователя, «Лейпцига», — 22, у «Боруссии», идущей третьей, — 20.

В следующем туре «Бавария» 18 ноября примет «Аугсбург», «Боруссия» днем ранее в гостях сыграет со «Штутгартом».

Результаты других матчей игрового дня:

«Аугсбург» — «Байер» — 1:1;.

«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Майнц» — 1:1;.

«Гамбург» — «Штутгарт» — 3:1;.

«Лейпциг» — «Ганновер» — 2:1;.

«Фрайбург» — «Шальке» — 0:1.

Боруссия Д 1:3
Первый тайм: 0:2
Бавария
4.11.2017, 20:30 основной раунд: 11-й тур Signal-Iduna-Park
Главные тренеры
Петер Бос Юпп Хайнкес
Голы
88′ Марк Бартра (Г. Кастро) 5
10 Арьен Роббен (Х. Родригес) 16′
9 Роберт Левандовски (Дж. Киммих) 37′
27 Давид Алаба (Х. Родригес) 67′
Составы
Роман Бюрки 38
Марк Бартра 5
9′ Марсель Шмельцер 29
59′ Емер Топрак 36
Гонсало Кастро 27
Пьер-Эмерик Обамеянг 17
Юлиан Вайгль 33
Кристиан Пулишич 22
42′ Сократис Папастатопулос 25
Джереми Толян 15
68′ Синдзи Кагава 23
Марио Гетце 10
80′ Андрей Ярмоленко 9
Джейдон Санчо 7
26 Свен Ульрайх
32 Джошуа Киммих
4 Никлас Зюле
5 Матс Хуммельс
10 Арьен Роббен
29 Кингсли Коман
9 Роберт Левандовски
6 Тиагу Алькантара
27 Давид Алаба 74′ 65′
13 Рафинья
11 Хамес Родригес 84′
23 Артуро Видаль
8 Хави Мартинес 81′ 75′
19 Себастьян Руди
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
4 Угловые 3
12 Фолы 16
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
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