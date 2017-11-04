«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии
ТАСС, 4 ноября. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 3:1 в гостевом матче 11-го тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 4 ноября. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 3:1 в гостевом матче 11-го тура чемпионата Германии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Арьен Роббен (16-я минута), Роберт Левандовский (37) и Давид Алаба (67). У проигравших отличился Марк Бартра (88). Для «Баварии» эта победа стала четвертой подряд в первенстве страны. Всего клуб из Мюнхена не проигрывает в чемпионате на протяжении восьми матчей.
В турнирной таблице «Бавария» укрепила лидерство, набрав 26 очков, у ближайшего преследователя, «Лейпцига», — 22, у «Боруссии», идущей третьей, — 20.
В следующем туре «Бавария» 18 ноября примет «Аугсбург», «Боруссия» днем ранее в гостях сыграет со «Штутгартом».
Результаты других матчей игрового дня:
«Аугсбург» — «Байер» — 1:1;.
«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Майнц» — 1:1;.
«Гамбург» — «Штутгарт» — 3:1;.
«Лейпциг» — «Ганновер» — 2:1;.
«Фрайбург» — «Шальке» — 0:1.
|Боруссия Д
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1:3
Первый тайм: 0:2
|Бавария
|Петер Бос
|Юпп Хайнкес
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Тобиас Штилер (Германия)