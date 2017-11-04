«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии

В составе победителей забитыми мячами отметились Арьен Роббен (16-я минута), Роберт Левандовский (37) и Давид Алаба (67). У проигравших отличился Марк Бартра (88). Для «Баварии» эта победа стала четвертой подряд в первенстве страны. Всего клуб из Мюнхена не проигрывает в чемпионате на протяжении восьми матчей.