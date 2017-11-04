Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Алькасер и Иньеста — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Севильей»
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Севильи» на матч 11-го тура чемпионата Испании.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Севильи» на матч 11-го тура чемпионата Испании.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Л. Суарес, Алькасер. Запасные: Силлессен, Д. Суарес, Маскерано, Паулинью, Деулофеу, Динь, Фермален.
«Севилья»: Сория, Кьер, Эскудеро, Коршья, Ленгле, Навас, Банега, Нзонзи, Сарабия, Писарро, Муриэль. Запасные: Рико, Кароль, Бен Еддер, Гайс, Гансу, Васкес, Нолито.
Матч «Барселона» — «Севилья» начнется в 22.45 по московскому времени.