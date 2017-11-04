«Кайрат» — «Актобе». Последний бой — он трудный самый?

«Актобе», по сути, решил уже все свои задачи на сезон 2017 года — клубный юбилей успешно отпразднован, место в Премьер-Лиге, хотя и с большим трудом, но сохранено. Откровенно не верится, что в проходящем параллельно в столице поединке «Акжайык» сумеет разгромить чемпиона Казахстана трех предыдущих лет с нереально крупным счетом… А значит, даже участие в переходном поединке с «Махтааралом» актюбинцам уже фактически не угрожает. Матч в Алматы для них — пусть и не слишком желанная, но все же необходимость. Совсем другое дело — «Кайрат».



Что бы ни говорили болельщики и специалисты, и какие бы явно неутешительные для алматинцев прогнозы на матч «Астана» — «Акжайык» они ни давали, кайратовцам данными нюансами заморачиваться особого резона нет. Хозяевам матча в южной столице нужно просто делать свое дело — и надеяться на хорошие для себя новости с «Астана Арены». Побеждать «Актобе» им нужно при любом раскладе. А дальше уже — надеяться на чудо… В конце концов, это — футбол, а здесь процент фиксируемых на душу населения чудес явно повыше, чем в обычной жизни. И кто знает, не суждено ли очередное из них сотворить в воскресенье как раз-таки «Акжайыку»?..



Но даже если на день проведения 33 тура КПЛ-2017 чудес никаких небесной канцелярией не запланировано, алматинцам, однозначно, необходимо обыгрывать своих гостей. Не слишком красиво будет прощаться до следующего сезона с собственными верными поклонниками каким-либо иным исходом данной встречи… И можно даже не сомневаться, что для достижения положительного для себя результата кайратовцы сделают в этой встрече все, что только возможно. А если возникнет в том необходимость — и невозможное сделают тоже.



В конце концов, под руководством Карлоса Алоса «Кайрат» выиграл абсолютно все поединки, проведенные на родном стадионе. Негоже нарушать вдруг такую приятную для себя традицию в противостоянии с практически немотивированным оппонентом…



Итак…



5 ноября. Алматы, стадион «Центральный». 15:00. «Кайрат» — «Актобе». Приходи проститься до весны!