«Кайрат» — «Актобе». Последний бой — он трудный самый?

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Порошенко призвал ракетчиков к готовности возвращения в Донбасс
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Страсбур
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед1
Ливерпуль3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д0
Бавария2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья2
Кротоне3
Футбол. Зарубежный
22:45
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат1
Ростов0
Футбол. Зарубежный
19:00
Анже0
ПСЖ5
Футбол. Зарубежный
18:15
Депортиво0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
18:00
Александрия0
Черноморец Од0
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд1
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед0
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон0
Бернли1
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси0
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг2
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург0
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М1
Майнц1
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург3
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург1
Байер1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань1
Волгарь1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тосно1
Краснодар3
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика0
Оренбург1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел0
Динамо СПб0
Футбол. Зарубежный
15:30
Стоук Сити2
Лестер2
Футбол. Зарубежный
15:00
Верес0
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
15:00
Валенсия3
Леганес0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-20
Тамбов3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград1
Шинник1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К2
Крылья Советов4
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей0
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
11:30
Зенит-21
Тюмень2
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия1
Химки1
Все события
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Румынская ведущая в прямом эфире испугалась паука в трусах
Друг сказал, куда Дубовицкая пропала с эфиров
КХЛ готова запретить игрокам выступать на ОИ, если РФ отстранят
«Халл» Слуцкого: три поражения подряд. Это катастрофа
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Неизбежность старения доказали математически
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Победа «Ювентуса», поражение «Тоттенхэма» и другие события выходных
21Как Легков взял золото, которое у него отнимут
21:43 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат» — «Актобе». Последний бой — он трудный самый?

В пятый по счету день ноября «Кайрат» и «Актобе» проводят в южной столице последний для каждого из соперников поединок в казахстанском футбольном сезоне 2017 года. Так получилось, что команды, еще недавно оспаривавшие друг у друга самые высокие позиции в турнирной таблице чемпионата Казахстана, находятся ныне на разных ее полюсах. Но вряд ли из-за этого обстоятельства данное противостояние может оказаться неинтересным.

«Актобе», по сути, решил уже все свои задачи на сезон 2017 года — клубный юбилей успешно отпразднован, место в Премьер-Лиге, хотя и с большим трудом, но сохранено. Откровенно не верится, что в проходящем параллельно в столице поединке «Акжайык» сумеет разгромить чемпиона Казахстана трех предыдущих лет с нереально крупным счетом… А значит, даже участие в переходном поединке с «Махтааралом» актюбинцам уже фактически не угрожает. Матч в Алматы для них — пусть и не слишком желанная, но все же необходимость. Совсем другое дело — «Кайрат».

Что бы ни говорили болельщики и специалисты, и какие бы явно неутешительные для алматинцев прогнозы на матч «Астана» — «Акжайык» они ни давали, кайратовцам данными нюансами заморачиваться особого резона нет. Хозяевам матча в южной столице нужно просто делать свое дело — и надеяться на хорошие для себя новости с «Астана Арены». Побеждать «Актобе» им нужно при любом раскладе. А дальше уже — надеяться на чудо… В конце концов, это — футбол, а здесь процент фиксируемых на душу населения чудес явно повыше, чем в обычной жизни. И кто знает, не суждено ли очередное из них сотворить в воскресенье как раз-таки «Акжайыку»?..

Но даже если на день проведения 33 тура КПЛ-2017 чудес никаких небесной канцелярией не запланировано, алматинцам, однозначно, необходимо обыгрывать своих гостей. Не слишком красиво будет прощаться до следующего сезона с собственными верными поклонниками каким-либо иным исходом данной встречи… И можно даже не сомневаться, что для достижения положительного для себя результата кайратовцы сделают в этой встрече все, что только возможно. А если возникнет в том необходимость — и невозможное сделают тоже.

В конце концов, под руководством Карлоса Алоса «Кайрат» выиграл абсолютно все поединки, проведенные на родном стадионе. Негоже нарушать вдруг такую приятную для себя традицию в противостоянии с практически немотивированным оппонентом…

Итак…

5 ноября. Алматы, стадион «Центральный». 15:00. «Кайрат» — «Актобе». Приходи проститься до весны!

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Актобе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Что нужно «Астане» для выхода из группы Лиги Европы
Золотая погоня Загитовой и сенсация Коляды
«Краснодар» обыграл «Тосно» в матче чемпионата России
КХЛ готова запретить игрокам выступать на ОИ, если РФ отстранят
«Халл» Слуцкого: три поражения подряд. Это катастрофа
Дубль Войнова помог СКА обыграть «Торпедо» в матче КХЛ
Ярмоленко и Обамеянг — в составе дортмундской «Боруссии» на матч с «Баварией»
«Спартак» впервые с 2011 года в гостях обыграл «Динамо» в КХЛ
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь