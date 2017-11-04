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21:29 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» разгромили «Нафтан» и упрочили лидерство в чемпионате Беларуси

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» одержали уверенную победу на выезде над новополоцким «Нафтаном» со счетом 5:1 и упрочили свое лидерство в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

На старте первого тайма команды продемонстрировали высокую результативность. У «Шахтера» точными ударами по воротам хозяев отметились Максим Бордачев и Юрий Ковалев. Один гол новополочане, утратившие шансы на сохранение прописки в высшей лиге, отыграли: Артем Теплов забил на 11-й минуте. Однако «Шахтер» усилиями нападающего Дениса Лаптева увеличил свое преимущество в счете, а после перерыва еще дважды поразил ворота «Нафтана».

В еще одном субботнем матче 28-го тура брестское «Динамо» оказалось сильнее в гостях гродненского «Немана» — 2:0. Голы на счету Джоэля Фамейе и Артема Милевского.

После 28 матчей в активе «Шахтера» 65 очков и первое место в турнирной таблице. Ближайший преследователь горняков — минское «Динамо» — с 59 очками располагается на втором месте.

Минчане проведут матч 28-го тура на своем поле 5 ноября против ФК «Слуцк». Также в воскресенье футболисты «Городеи» примут «Минск». Программа 28-го тура завершится 6 ноября в Жодино, где местные торпедовцы сыграют с борисовским БАТЭ, идущим третьим в турнирной таблице.

Новичком высшей лиги в следующем сезоне станет минский «Луч», который в матче 29-го тура в первой лиге чемпионата Беларуси обыграл «Лиду» — 2:0. Эта победа позволила команде обеспечить путевку в высшую лигу на следующий год.

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