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21:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: «На поле игроки выглядят как манекены»

Главный тренер «Халла» после третьего поражения подряд в матче с «Шеффилд Юнайтед» (1:4) заговорил о проблемах с психологией и намекнул на ошибки футболистов, хотя раньше всегда их защищал.

Источник: Спорт-Экспресс

О ПСИХОЛОГИИ

— Я понимаю, что происходит в каждом матче. Каждый раз мы прекращаем играть сразу после первого пропущенного мяча. Гол в наши ворота — все останавливаются. У нас недостаточно крепкая психика и проблемы с командным духом. Как будто играют два разных «Халла». Один — перед пропущенным мячом, другой — после. И у меня нет ответа, почему так происходит.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ

— Первый пропущенный гол нас разбил. Мы должны верить, что можем изменить ситуацию, но мы не впервые в сезоне уступаем. Понимаю, что моя работа заключается в этом. Если мы не стабилизируем ситуацию, то это будет моей ошибкой. Мы уже изменили систему, изменили тактическую схему, но этого мало.

О НОВИЧКАХ

— Летом в команду пришло много новых игроков, но, может быть, все они ставят только индивидуальные цели, а не командные. Все тренируются усердно, но на поле выглядят как манекены. Мы не можем пополнить команду новичками сейчас, потому что трансферное окно закрыто. Но мы можем изменить реакцию на пропущенные мячи. Повторюсь, до первого гола «Шеффилда» качество нашей игры было хорошим, но затем все сломалось.

О ТРЕНИРОВКАХ

— Я обеспокоен ситуацией, у меня много вопросов, на которые нет ответа. Кэмпбелл пропустит следующий матч из-за дисквалификации, и это еще одна проблема. Я постараюсь изменить психологию, но это непросто. Тренировка мозга — самая сложная тренировка.

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