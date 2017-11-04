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21:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» на выезде разгромил «Анже», Мбаппе и Кавани оформили по дублю

«ПСЖ» разгромил «Анже» в матче 12-го тура чемпионата Франции.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Анже на стадионе «Жан-Буин» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Дублями в составе парижской команды отметились Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани, ещё один гол забил Юлиан Дракслер. Стоит также отметить, что двумя голевыми передачами отличился защитник Дани Алвес.

«ПСЖ» набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» имеет в своём активе 13 баллов и располагается на 13-й позиции.

Анже 0:5
Первый тайм: 0:3
ПСЖ
4.11.2017, 19:00 основной раунд: 12-й тур Raymond Kopa
Главные тренеры
Стефан Мулен Эмери Унаи
Голы
29 Кильян Мбаппе 5′
23 Юлиан Дракслер 14′
9 Эдинсон Кавани 30′
9 Эдинсон Кавани 60′
29 Кильян Мбаппе 84′
Составы
Матье Мишель 1
Исмаэль Траоре 8
Салиу Сисс 17
Ромен Тома 24
Венсан Мансо 29
Тома Мангани 5
Батист Сантамария 18
Карл Токо-Экамби 7
50′ Матео Павлович 4
Анжело Фюльжини 23
81′ Флавьен Тэ 20
Лассана Кулибали 12
41′ 51′ Жиль Сюню 10
Энцо Кривелли 9
16 Альфонс Ареола
2 Тиагу Силва
3 Преснель Кимпембе 90+1′
20 Левен Кюрзава
6 Марко Верратти 80′
25 Адриен Рабьо
27 Хавьер Пасторе
29 Кильян Мбаппе 75′
32 Дани Алвес 64′
12 Тома Менье
23 Юлиан Дракслер 65′
18 Джовани Ло Сельсо
9 Эдинсон Кавани 73′
7 Родригес Моура Лукас
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 7
2 Угловые 4
8 Фолы 13
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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