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«ПСЖ» на выезде разгромил «Анже», Мбаппе и Кавани оформили по дублю
«ПСЖ» разгромил «Анже» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
«ПСЖ» разгромил «Анже» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
Встреча прошла в Анже на стадионе «Жан-Буин» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.
Дублями в составе парижской команды отметились Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани, ещё один гол забил Юлиан Дракслер. Стоит также отметить, что двумя голевыми передачами отличился защитник Дани Алвес.
«ПСЖ» набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» имеет в своём активе 13 баллов и располагается на 13-й позиции.
|Стефан Мулен
|Эмери Унаи
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)