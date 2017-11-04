Слуцкий: три поражения подряд. Это катастрофа

Источник: Спорт-Экспресс

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ХАЛЛ — 4:1 (0:1)

Голы: Грощицки, 29 (0:1). Л. Кларк, 53 (1:1). Л. Кларк, 76 (2:1). Л. Кларк, 80 (3:1). Л. Кларк, 88 (4:1).

«Шеффилд Юнайтед»: Мур, Картер-Викерс, Райт, О’Коннелл, Башам, Кауттс, Даффи (Ландстрэм, 86), Флек, Стивенс, Л. Кларк (Доналдсон, 90+2), Шарп (Брукс, 83).

«Халл Сити»: Макгрегор, Аина, Томори, Доусон, М. Кларк, Мейлер, Ларссон (Стюарт, 65), Боуэн, Ирвайн (Хенриксен, 83), Грощицки, Кэмпбелл (Дико, 71).

Предупреждения: Л. Кларк, 23. Аина, 39. Кэмпбелл, 42.

Судья: Бонд.

4 ноября. Шеффилд. Стадион «Брэмэлл Лейн». 27 466 зрителей.

НОВОЕ ДЕРБИ

Еще в мае «Халл» боролся за выживание в премьер-лиге, а «Шеффилд Юнайтед» сражался за повышение в классе двумя этажами ниже. Ну, как сражался: «клинки» в третьей по силе лиге уничтожили всех и с сотней очков вышли в чемпионшип. Теперь игроки «Юнайтед» намерены добраться до элиты. И это вполне возможно уже в этом году, потому что тренер Крис Уайлдер слепил могучую команду: полтора года назад она выиграла четвертый дивизион, полгода назад третий, а пару туров назад лидировала во втором. При этом Уайлдер — может быть, единственный тренер в мире, у которого есть татуировка с эмблемой своего клуба. Он ее сделал, когда играл за «Шеффилд Юнайтед».

He's got a tattoo of his team and a better win percentage than Pep Guardiola.



Chris Wilder isn't your average boss.https://t.co/qtuaqCaAmH pic.twitter.com/VerJ7Xs7mv — BBC Sport (@BBCSport) 26 октября 2017 г.

В субботу болельщики «тигров» вспоминали две последние встречи с «Шеффилд Юнайтед». В Boxing day 2010 года «Халл» вырвал победу у «клинков» на 90-й минуте, а в 2014-м в Кубке Англии победил их со счетом 5:3.

The last time we played #SUFC, great memories but how times have changed #hcafc pic.twitter.com/v7LV9P2enK — Hull Transfers (@HullTransfers) 4 ноября 2017 г.

Но прогнозы перед этой игрой были неутешительными для гостей. Букмекеры считали «Юнайтед» явным фаворитом матча, да и по таблице это было очевидно — «Халл» находился на 18-й строчке, а «Шеффилд» на другом полюсе. Хотя это же йоркширское дерби, а значит, турнирные расклады тут не важны.

НАПРАСНЫЕ ЧУДЕСА МАКГРЕГОРА

Предыдущее дерби с «Барнсли» Слуцкий выиграл, но затем последовали два поражения подряд, а в Твиттере особо импульсивные фанаты запустили опрос, в котором пользователям предлагалось выбрать между отставкой российского тренера и сохранением места. Во фразе «казнить нельзя помиловать» болельщики пока поставили запятую во втором случае — 70 процентов высказались против увольнения Слуцкого.

«Мистера Леонида», как его называют в Англии, поприветствовали и на стадионе. Две тысячи фанатов «Халла» в первом тайме спели: «Слуцкий, Слуцкий, помаши нам рукой». Тренер не помахал — он был сосредоточен на игре, в которой его команда отвратительно провела стартовый отрезок. На первых минутах Томори, замещавший дисквалифицированного Хектора в центре обороны, пропустил мяч между ног — к счастью, Доусон подстраховал партнера. А в следующем эпизоде «тигры» развели пожар в своей штрафной — только игра Макгрегора спасла «Халл» от гола.

Christ we are sh*te at the back at times #hcafc pic.twitter.com/DOSxSM3NBq — Hull City Highlights (@HCAFCHighlights) 4 ноября 2017 г.

Шотландский вратарь провел шикарные 50 минут. Еще в первом тайме отразил выстрел в упор, а сразу после перерыва изогнулся не по-человечески, чтобы вытащить мяч после удара с близкого расстояния.

НАПРАСНАЯ КРАСОТА ГРОЩИЦКИ

К перерыву «Халл» выигрывал, хотя особого преимущества у гостей не было. «Тигры» действовали вторым номером, но контратакующий механизм срабатывал не всегда. Впрочем, для одного гола хватило одного плотного дальнего удара. Грощицки умеет — в прошлом туре поляк забил прекрасный мяч в ворота «Мидлсбро», а теперь покорил и Шеффилд.

"Халл" повел в гостях у одного из лидеров - "Шеффилд Юнайтед". Чистая красота от Гросицки. pic.twitter.com/Jlkt1afCaw — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 4 ноября 2017 г.

Обычно Слуцкий делает перестановки в перерыве, но на этот раз решил оставить всех на своих местах — видимо, был доволен игроками. Уайлдер же не совершал замены аж до 83-й минуты, когда его команда уже перевернула ход матча и решила его исход.

«Юнайтед» всего лишь побольнее надавил на больные места «Халла». На левый фланг обороны, где играет 21-летний Макс Кларк…

1-1. We need a decent left back. Shambles at the back. #hcafc pic.twitter.com/1EERhUsNjW — Hull City Highlights (@HCAFCHighlights) 4 ноября 2017 г.

…и на центр защиты, где в субботу в паре с капитаном Доусоном действовал 19-летний Томори, арендованный у «Челси». Сначала защитники проворонили забегание нападающего «Юнайтед» по центру, а затем проиграли ему верховую борьбу.

Увы, "Халл" провалил второй тайм и проигрывает со счетом 1:3. Третье поражение Слуцкого подряд. pic.twitter.com/WruvCx28dr — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 4 ноября 2017 г.