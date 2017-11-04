Слуцкий: три поражения подряд. Это катастрофа
«Халл» уступил в третий раз за восемь дней и рухнул на 20-е место чемпионшипа. Зона вылета — всего двумя строчками ниже.
«Халл» уступил в третий раз за восемь дней и рухнул на 20-е место чемпионшипа. Зона вылета — всего двумя строчками ниже.
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ХАЛЛ — 4:1 (0:1)
Голы: Грощицки, 29 (0:1). Л. Кларк, 53 (1:1). Л. Кларк, 76 (2:1). Л. Кларк, 80 (3:1). Л. Кларк, 88 (4:1).
«Шеффилд Юнайтед»: Мур,
«Халл Сити»: Макгрегор, Аина, Томори, Доусон, М. Кларк, Мейлер, Ларссон (Стюарт, 65), Боуэн, Ирвайн (Хенриксен, 83), Грощицки, Кэмпбелл (Дико, 71).
Предупреждения: Л. Кларк, 23. Аина, 39. Кэмпбелл, 42.
Судья: Бонд.
4 ноября. Шеффилд. Стадион «Брэмэлл Лейн». 27 466 зрителей.
НОВОЕ ДЕРБИ
Еще в мае «Халл» боролся за выживание в
В субботу болельщики «тигров» вспоминали две последние встречи с «Шеффилд Юнайтед». В Boxing day 2010 года «Халл» вырвал победу у «клинков» на 90-й минуте, а в 2014-м в Кубке Англии победил их со счетом 5:3.
Но прогнозы перед этой игрой были неутешительными для гостей. Букмекеры считали «Юнайтед» явным фаворитом матча, да и по таблице это было очевидно — «Халл» находился на 18-й строчке, а «Шеффилд» на другом полюсе. Хотя это же йоркширское дерби, а значит, турнирные расклады тут не важны.
НАПРАСНЫЕ ЧУДЕСА МАКГРЕГОРА
Предыдущее дерби с «Барнсли» Слуцкий выиграл, но затем последовали два поражения подряд, а в Твиттере особо импульсивные фанаты запустили опрос, в котором пользователям предлагалось выбрать между отставкой российского тренера и сохранением места. Во фразе «казнить нельзя помиловать» болельщики пока поставили запятую во втором случае — 70 процентов высказались против увольнения Слуцкого.
«Мистера Леонида», как его называют в Англии, поприветствовали и на стадионе. Две тысячи фанатов «Халла» в первом тайме спели: «Слуцкий, Слуцкий, помаши нам рукой». Тренер не помахал — он был сосредоточен на игре, в которой его команда отвратительно провела стартовый отрезок. На первых минутах Томори, замещавший дисквалифицированного Хектора в центре обороны, пропустил мяч между ног — к счастью, Доусон подстраховал партнера. А в следующем эпизоде «тигры» развели пожар в своей штрафной — только игра Макгрегора спасла «Халл» от гола.
Шотландский вратарь провел шикарные 50 минут. Еще в первом тайме отразил выстрел в упор, а сразу после перерыва изогнулся не
НАПРАСНАЯ КРАСОТА ГРОЩИЦКИ
К перерыву «Халл» выигрывал, хотя особого преимущества у гостей не было. «Тигры» действовали вторым номером, но контратакующий механизм срабатывал не всегда. Впрочем, для одного гола хватило одного плотного дальнего удара. Грощицки умеет — в прошлом туре поляк забил прекрасный мяч в ворота «Мидлсбро», а теперь покорил и Шеффилд.
Обычно Слуцкий делает перестановки в перерыве, но на этот раз решил оставить всех на своих местах — видимо, был доволен игроками. Уайлдер же не совершал замены аж до 83-й минуты, когда его команда уже перевернула ход матча и решила его исход.
«Юнайтед» всего лишь побольнее надавил на больные места «Халла». На левый фланг обороны, где играет 21-летний Макс Кларк…
…и на центр защиты, где в субботу в паре с капитаном Доусоном действовал 19-летний Томори, арендованный у «Челси». Сначала защитники проворонили забегание нападающего «Юнайтед» по центру, а затем проиграли ему верховую борьбу.
Апогей катастрофического второго тайма — действия обороны при четвертом голе. Игроки были разбросаны кто где, мяч от Томори отскакивал, словно от стены. Лакомый кусок для Леона Кларка, оформившего покер. 1:4 — третье поражение Слуцкого, которое ставит под сомнение его будущее в Англии.