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Мбаппе побил рекорд Бензема
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе отличился в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Анже».
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе отличился в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Анже».
Футболист забил свой 19-й гол в национальных первенствах и побил рекорд форварда «Реала» Карима Бензема (18), который ранее выступал за «Лион». Таким образом, Мбаппе стал самым результативным игроком чемпионата Франции младше 20 лет в XXI веке.
Напомним, в прошлом сезоне Мбаппе выступал за «Монако». Летом этого года форвард перешел в «ПСЖ» на правах аренды с последующим правом выкупа за 180 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате Франции, в которых он забил 2 гола.