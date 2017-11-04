Мбаппе побил рекорд Бензема

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
МВФ выдвинул новые требования к Украине для выдачи ей транша
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вест Хэм Юнайтед0
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия Д0
Бавария2
Футбол. Зарубежный
перерыв
Алавес1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья2
Кротоне1
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:45
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат1
Ростов0
Футбол. Зарубежный
19:00
Анже0
ПСЖ5
Футбол. Зарубежный
18:15
Депортиво0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
18:00
Александрия0
Черноморец Од0
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд1
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед0
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон0
Бернли1
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси0
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг2
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург0
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М1
Майнц1
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург3
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург1
Байер1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань1
Волгарь1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тосно1
Краснодар3
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика0
Оренбург1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел0
Динамо СПб0
Футбол. Зарубежный
15:30
Стоук Сити2
Лестер2
Футбол. Зарубежный
15:00
Верес0
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
15:00
Валенсия3
Леганес0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-20
Тамбов3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград1
Шинник1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К2
Крылья Советов4
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей0
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
11:30
Зенит-21
Тюмень2
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия1
Химки1
Все события
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Румынская ведущая в прямом эфире испугалась паука в трусах
Друг сказал, куда Дубовицкая пропала с эфиров
Золотая погоня Загитовой и сенсация Коляды
«Краснодар» обыграл «Тосно» в матче чемпионата России
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Зачем покупать недвижимость за криптовалюту
Полонский заявил о желании заработать $1 трлн
Фоторепортажи
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
20:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе побил рекорд Бензема

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе отличился в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Анже».

Источник: Reuters

Футболист забил свой 19-й гол в национальных первенствах и побил рекорд форварда «Реала» Карима Бензема (18), который ранее выступал за «Лион». Таким образом, Мбаппе стал самым результативным игроком чемпионата Франции младше 20 лет в XXI веке.

Напомним, в прошлом сезоне Мбаппе выступал за «Монако». Летом этого года форвард перешел в «ПСЖ» на правах аренды с последующим правом выкупа за 180 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате Франции, в которых он забил 2 гола.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кокорин троллит "Спартак" и Промеса. Довольно обидно
Золотая погоня Загитовой и сенсация Коляды
«Краснодар» обыграл «Тосно» в матче чемпионата России
КХЛ готова запретить игрокам выступать на ОИ, если РФ отстранят
«Халл» Слуцкого: три поражения подряд. Это катастрофа
Дубль Войнова помог СКА обыграть «Торпедо» в матче КХЛ
Ярмоленко и Обамеянг — в составе дортмундской «Боруссии» на матч с «Баварией»
«Спартак» впервые с 2011 года в гостях обыграл «Динамо» в КХЛ
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь