Мбаппе побил рекорд Бензема

Футболист забил свой 19-й гол в национальных первенствах и побил рекорд форварда «Реала» Карима Бензема (18), который ранее выступал за «Лион». Таким образом, Мбаппе стал самым результативным игроком чемпионата Франции младше 20 лет в XXI веке.

Напомним, в прошлом сезоне Мбаппе выступал за «Монако». Летом этого года форвард перешел в «ПСЖ» на правах аренды с последующим правом выкупа за 180 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате Франции, в которых он забил 2 гола.