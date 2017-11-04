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«Атлетико» выиграл у «Депортиво» благодаря голу на 91-й минуте
«Депортиво» уступил мадридскому «Атлетико» в матче 11-го тура испанской Примеры.
«Депортиво» уступил мадридскому «Атлетико» в матче 11-го тура испанской Примеры.
Встреча проходила в
Единственный гол в компенсированное время забил Томас Тейе, результативной передачей отметился Габи.
Мадридский «Атлетико», который набрал 23 очка, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. «Депортиво», имеющий в активе только 11 баллов, находится на 16-й строчке. От зоны вылета команду отделяет 5 очков.
|Кристобаль Паррало
|Диего Симеоне
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|1
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|4
|17
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)