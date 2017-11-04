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20:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» выиграл у «Депортиво» благодаря голу на 91-й минуте

«Депортиво» уступил мадридскому «Атлетико» в матче 11-го тура испанской Примеры.

Встреча проходила в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в компенсированное время забил Томас Тейе, результативной передачей отметился Габи.

Мадридский «Атлетико», который набрал 23 очка, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. «Депортиво», имеющий в активе только 11 баллов, находится на 16-й строчке. От зоны вылета команду отделяет 5 очков.

Депортиво 0:1
Первый тайм: 0:0
Атлетико
4.11.2017, 18:15 основной раунд: 11-й тур Riazor
Главные тренеры
Кристобаль Паррало Диего Симеоне
Голы
5 Томас Партей 90+1′
Составы
Костел Пантилимон 25
77′ Хуан Франсиско Морено Хуанфран 2
90′ Решел да Силва Жуниор Сидней 12
Фабиан Шер 24
Федерико Вальверде 17
дос Сантос Торрес Гильерме 20
Перес Мартинес Лукас 7
Федерико Картабия 9
78′ 82′ Луиш Карлуш Луизинью 16
Корбачо Фернандо Наварро 3
75′ Сельсо Борхес 22
Педро Москера 5
75′ Закария Баккали 18
84′ Флорин Андоне 10
13 Ян Облак
2 Диего Годин
15 Стефан Савич 21′
19 Лукас Эрнандез
20 Хуанфран
5 Томас Партей
8 Ньигес Сауль
14 Габриэль Фернандес Габи
12 Аугусто Фернандес 61′
21 Кевин Гамейро
7 Антуан Гризманн 80′ 9′
24 Хосе Хименес
11 Анхель Корреа 45′
22 Николас Гайтан
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 11
1 Удары в створ 3
4 Угловые 4
17 Фолы 10
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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