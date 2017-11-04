«Саутгемптон» проиграл «Бёрнли», «Хаддерсфилд» одолел «Вест Бромвич»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Привезенных на светский вечер в РФ западных гостей удивил размах
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вест Хэм Юнайтед0
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия Д0
Бавария2
Футбол. Зарубежный
перерыв
Алавес1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья2
Кротоне1
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:45
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат1
Ростов0
Футбол. Зарубежный
19:00
Анже0
ПСЖ5
Футбол. Зарубежный
18:15
Депортиво0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
18:00
Александрия0
Черноморец Од0
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд1
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед0
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон0
Бернли1
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси0
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг2
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург0
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М1
Майнц1
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург3
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург1
Байер1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань1
Волгарь1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тосно1
Краснодар3
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика0
Оренбург1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел0
Динамо СПб0
Футбол. Зарубежный
15:30
Стоук Сити2
Лестер2
Футбол. Зарубежный
15:00
Верес0
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
15:00
Валенсия3
Леганес0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-20
Тамбов3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград1
Шинник1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К2
Крылья Советов4
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей0
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
11:30
Зенит-21
Тюмень2
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия1
Химки1
Все события
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Румынская ведущая в прямом эфире испугалась паука в трусах
Друг сказал, куда Дубовицкая пропала с эфиров
КХЛ готова запретить игрокам выступать на ОИ, если РФ отстранят
«Халл» Слуцкого потерпел третье поражение подряд в чемпионшипе
Шэрон Стоун в элегантном платье с открытыми плечами вышла в свет
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
20:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Саутгемптон» проиграл «Бёрнли», «Хаддерсфилд» одолел «Вест Бромвич»

«Саутгемптон» проиграл «Бёрнли» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

Источник: AP 2017

Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол за девять минут до конца основного времени игры забил Сэм Воукс.

«Хаддерсфилд Таун» на своём поле переиграл «Вест Бромвич Альбион» (1:0) благодаря мячу Райива ван ла Парры. Большую часть второго тайма хозяева провели вдесятером из-за удаления Кристофера Шиндлера, но сумели выстоять.

В других матчах тура «Суонси Сити» проиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), а «Ньюкасл Юнайтед» уступил «Борнмуту» (0:1).

Саутгемптон
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Битва фитоняшек. Какая фигура вам нравится больше?
Нападающий «Зенита» признался, что его кумиром был игрок «Спартака»
Золотая погоня Загитовой и сенсация Коляды
«Краснодар» обыграл «Тосно» в матче чемпионата России
КХЛ готова запретить игрокам выступать на ОИ, если РФ отстранят
«Халл» Слуцкого: три поражения подряд. Это катастрофа
Дубль Войнова помог СКА обыграть «Торпедо» в матче КХЛ
Ярмоленко и Обамеянг — в составе дортмундской «Боруссии» на матч с «Баварией»
«Спартак» впервые с 2011 года в гостях обыграл «Динамо» в КХЛ
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь