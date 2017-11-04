Гол экс-игрока «Рубина» Жонатаса не спас «Ганновер» в матче с «РБ Лейпциг»

Источник: Reuters

Встреча проходила в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 56-й минуте экс-игрок «Рубина» Жонатас открыл счёт. В середине второго тайма Юссуф Поульсен провёл ответный мяч. На 85-й минуте отличился Тимо Вернер.