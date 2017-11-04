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Гол экс-игрока «Рубина» Жонатаса не спас «Ганновер» в матче с «РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» выиграл у «Ганновера» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги.
«РБ Лейпциг» выиграл у «Ганновера» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги.
Встреча проходила в Лейпциге на стадионе «Ред
На 56-й минуте
В других матчах 11-го тура немецкой Бундеслиги «Гамбург» победил «Штутгарт» (3:1), «Фрайбург» уступил «Шальке» (0:1), «Боруссия» М сыграла вничью с «Майнцем» (1:1), а «Аугсбург» поделил очки с «Байером» (1:1).
|РБ Лейпциг
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2:1
Первый тайм: 0:0
|Ганновер-96
|Ральф Хазенхюттль
|Андре Брайтенрайтер
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|16
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Мартин Петерсен (Германия)