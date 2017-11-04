Гол экс-игрока «Рубина» Жонатаса не спас «Ганновер» в матче с «РБ Лейпциг»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
Дневник бен Ладена показал, из-за какой страны он невзлюбил Запад
Кремль отреагировал на идею США о наказании стран за работу с РФ
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья0
Кротоне0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат1
Ростов0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже0
ПСЖ3
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Страсбур
Футбол. Зарубежный
18:15
Депортиво0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
18:00
Александрия0
Черноморец Од0
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд1
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед0
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон0
Бернли1
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси0
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
22:45
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг2
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург0
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М1
Майнц1
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург3
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург1
Байер1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань1
Волгарь1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тосно1
Краснодар3
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика0
Оренбург1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел0
Динамо СПб0
Футбол. Зарубежный
15:30
Стоук Сити2
Лестер2
Футбол. Зарубежный
15:00
Верес0
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
15:00
Валенсия3
Леганес0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-20
Тамбов3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград1
Шинник1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К2
Крылья Советов4
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей0
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
11:30
Зенит-21
Тюмень2
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия1
Химки1
Все события
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Румынская ведущая в прямом эфире испугалась паука в трусах
Друг сказал, куда Дубовицкая пропала с эфиров
Золотая погоня Загитовой и сенсация Коляды
«Краснодар» обыграл «Тосно» в матче чемпионата России
Шэрон Стоун в элегантном платье с открытыми плечами вышла в свет
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
11«Локомотив» проиграл «Шерифу» в матче Лиги Европы
12Победа «Ювентуса», поражение «Тоттенхэма» и другие события выходных
20:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол экс-игрока «Рубина» Жонатаса не спас «Ганновер» в матче с «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» выиграл у «Ганновера» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги.

Источник: Reuters

Встреча проходила в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 56-й минуте экс-игрок «Рубина» Жонатас открыл счёт. В середине второго тайма Юссуф Поульсен провёл ответный мяч. На 85-й минуте отличился Тимо Вернер.

В других матчах 11-го тура немецкой Бундеслиги «Гамбург» победил «Штутгарт» (3:1), «Фрайбург» уступил «Шальке» (0:1), «Боруссия» М сыграла вничью с «Майнцем» (1:1), а «Аугсбург» поделил очки с «Байером» (1:1).

РБ Лейпциг 2:1
Первый тайм: 0:0
Ганновер-96
4.11.2017, 17:30 основной раунд: 11-й тур Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Ральф Хазенхюттль Андре Брайтенрайтер
Голы
70′ Юссуф Поульсен (Т. Вернер) 9
85′ Тимо Вернер (Э. Форсберг) 11
9 Кристиан Жонатас (И. Бебу) 56′
Составы
Петер Гулачи 32
Дайот Упамекано 5
Ибраима Конате 6
Лукас Клостерманн 16
61′ Марсель Хальстенберг 23
Марсель Забитцер 7
Диего Демме 31
Юссуф Поульсен 9
58′ Конрад Лаймер 27
Наби Кейта 8
90′ Тимо Вернер 11
Кевин Кампль 44
53′ Арминду Брума 17
Эмиль Форсберг 10
1 Филипп Чаунер
20 Салиф Сане 90+3′
22 Маттиас Острцолек
25 Оливер Зорг 90′
31 Вальдемар Антон
6 Марвин Бакалорц 54′
27 Пирмин Швеглер 82′
13 Илас Бебу
4 Юлиан Корб 87′
10 Себастьян Майер
11 Феликс Клаус 66′
14 Мартин Харник
9 Кристиан Жонатас 76′
24 Никлас Фюллкруг
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 4
2 Угловые 3
13 Фолы 16
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Мартин Петерсен (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
РБ Лейпциг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ганновер-96
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Битва фитоняшек. Какая фигура вам нравится больше?
Нападающий «Зенита» признался, что его кумиром был игрок «Спартака»
Золотая погоня Загитовой и сенсация Коляды
«Краснодар» обыграл «Тосно» в матче чемпионата России
КХЛ готова запретить игрокам выступать на ОИ, если РФ отстранят
Мамун простилась со спортом, но осталась в сердцах болельщиков
«Зенит» отправился в Казань на матч с «Рубином»
«Ахмат» — «Ростов»: стали известны стартовые составы
Китайские фигуристы выиграли этап Гран-при в парах
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь