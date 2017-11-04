Зозуля мимо «Райо». Мадрид его ненавидит
«Альбасете» не заявил Романа Зозулю на гостевую игру против «Райо Вальекано».
«Альбасете» не заявил Романа Зозулю на гостевую игру против «Райо Вальекано».
Украинский нападающий «Альбасете» не попал в итоговую заявку своей команды на выездной матч против мадридского «Райо Вальекано» — клуба, с которым связана самая неприятная история в его футбольной карьере.
ХУК СЛЕВА
Напомним, что отношения Зозули с испанской столицей не заладились сразу же. 31 января 2017 года, в последний день зимнего трансферного окна украинский нападающий «Бетиса», летом 2016-го переехавший в Севилью из «Днепра», подписал договор о полугодичной аренде в «Райо Вальекано», но за мадридский клуб не то что ни разу не сыграл — не провел ни одной тренировки.
Причина такой фанатской ненависти кроется в глубокой идеологической разнице между взглядами болельщиков и тем, что они обнаружили в социальных сетях Зозули. Вальекас — район, где играет «Райо» — это
И вдруг в самом эпицентре Вальекаса, которым для местных, безусловно, является «Райо Вальекано», оказывается футболист, позирующий на фоне портрета Степана Бандеры, идеолога и теоретика украинского национализма, или с оружием в руках среди бойцов АТО. Левая сторона этого магнита (фанаты «Райо») и правая (Зозуля) после этого не просто оттолкнулись друг от друга — магнит развалился пополам, да так что украинцу стало
«ZOZULYA NOT WELCOME»
Agrupación ADRV, самая активная фанатская группировка команды из Вальекаса, выпустила официальное обращение, в котором осудила решение президента клуба взять в аренду игрока с нацистскими взглядами и потребовала немедленного разрыва контракта с Зозулей. В округе стадиона появились многочисленные граффити: «Нет нацистам!», «Вальекас на пороге войны», «Зозуля — вон», а на первой домашней игре в феврале против «Альмерии» на стадионе распространяли вот такие листовки: «Зозуле здесь не рады».
Дело дошло до угроз в адрес футболиста и его семьи, причем вполне реальных — на десятерых самых разговорчивых болельщиков завели уголовные дела. К середине февраля стало ясно, что дорогам Зозули и «Райо Вальекано» не суждено пересечься. Футболист оказался в патовой ситуации — «Бетис» уже отзаявил его, как отданного в аренду, а новый клуб отказался принимать, не желая портить отношения с фанатами. Зозуля обратился в ФИФА — по правилам, игрок не может быть заигран более чем за три клуба в течение одного сезона, украинцу же требовалось найти себе уже четвертое место жительства. Ему пошли навстречу — на выбор было предложено два варианта: вернуться в «Днепр», что было невозможно
«АЛЬБАСЕТЕ»
В итоге Зозуля до конца сезона остался в «Бетисе», имея возможность тренироваться, но не играть за клуб, 1 сентября разорвал с севильцами контракт, а через неделю подписал новое соглашение с «Альбасете». В клубе, главным воспитанником и крупнейшим акционером которого является полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, украинец сразу пришелся ко двору — после двух голов и двух результативных передач в первых четырех играх болельщики признали его лучшим игроком «Альбасете» в сентябре. В октябре он, правда, сбавил обороты, а в конце месяца и вовсе нанес партнеру по команде самую нелепую и неприятную из возможных травм — врезался ногой в пах Мариано Биттоло, так что бедняге потом пришлось накладывать 10 швов на пенис.
Зозуля и сам понимал, что его приезд в Мадрид может спровоцировать беспорядки, которые негативно отразятся на всей команде. Поэтому решение тренера «Альбасете» не включать украинца в заявку на игру выглядит логичным и оправданным. Фанаты «Райо Вальекано» слишком горячи и категоричны и вполне могут наломать дров.