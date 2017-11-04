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18:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зозуля мимо «Райо». Мадрид его ненавидит

«Альбасете» не заявил Романа Зозулю на гостевую игру против «Райо Вальекано».

Источник: Спорт-Экспресс

Украинский нападающий «Альбасете» не попал в итоговую заявку своей команды на выездной матч против мадридского «Райо Вальекано» — клуба, с которым связана самая неприятная история в его футбольной карьере. Из-за этой-то истории Мадрид, скорее всего, и не увидит Зозулю в сегодняшней игре, хотя тренер гостей Энрике Мартин Монреаль объясняет отсутствие украинца обычными вопросами ротации: «За последние 23 дня Роман принял участие в пяти играх, и я решил, что отдых пойдет ему на пользу. Через неделю нас ждет важная домашняя встреча с «Альмерией».

ХУК СЛЕВА

Напомним, что отношения Зозули с испанской столицей не заладились сразу же. 31 января 2017 года, в последний день зимнего трансферного окна украинский нападающий «Бетиса», летом 2016-го переехавший в Севилью из «Днепра», подписал договор о полугодичной аренде в «Райо Вальекано», но за мадридский клуб не то что ни разу не сыграл — не провел ни одной тренировки. Де-юре аренда длилась 40 дней (9 марта стороны подписали соглашение о расторжении контракта), де-факто — не больше суток. 1 февраля Зозуля приехал в Мадрид, на базу «Райо», где его так агрессивно встретили местные болельщики, осыпавшие игрока проклятьями, что украинцу пришлось ретироваться через заднюю дверь и срочно возвращаться в Севилью.

Причина такой фанатской ненависти кроется в глубокой идеологической разнице между взглядами болельщиков и тем, что они обнаружили в социальных сетях Зозули. Вальекас — район, где играет «Райо» — это юго-восточная окраина испанской столицы, народ здесь по большей части рабочий, довольно бедный, поддерживающий коммунизм и антифашизм. После гражданской войны 1936−39 гг. и победы Франко район насильно присоединили к Мадриду, после чего левые взгляды закрепились здесь окончательно и бесповоротно.

И вдруг в самом эпицентре Вальекаса, которым для местных, безусловно, является «Райо Вальекано», оказывается футболист, позирующий на фоне портрета Степана Бандеры, идеолога и теоретика украинского национализма, или с оружием в руках среди бойцов АТО. Левая сторона этого магнита (фанаты «Райо») и правая (Зозуля) после этого не просто оттолкнулись друг от друга — магнит развалился пополам, да так что украинцу стало по-настоящему страшно за жизнь и безопасность своей семьи.

«ZOZULYA NOT WELCOME»

Agrupación ADRV, самая активная фанатская группировка команды из Вальекаса, выпустила официальное обращение, в котором осудила решение президента клуба взять в аренду игрока с нацистскими взглядами и потребовала немедленного разрыва контракта с Зозулей. В округе стадиона появились многочисленные граффити: «Нет нацистам!», «Вальекас на пороге войны», «Зозуля — вон», а на первой домашней игре в феврале против «Альмерии» на стадионе распространяли вот такие листовки: «Зозуле здесь не рады».

Дело дошло до угроз в адрес футболиста и его семьи, причем вполне реальных — на десятерых самых разговорчивых болельщиков завели уголовные дела. К середине февраля стало ясно, что дорогам Зозули и «Райо Вальекано» не суждено пересечься. Футболист оказался в патовой ситуации — «Бетис» уже отзаявил его, как отданного в аренду, а новый клуб отказался принимать, не желая портить отношения с фанатами. Зозуля обратился в ФИФА — по правилам, игрок не может быть заигран более чем за три клуба в течение одного сезона, украинцу же требовалось найти себе уже четвертое место жительства. Ему пошли навстречу — на выбор было предложено два варианта: вернуться в «Днепр», что было невозможно из-за запрета УЕФА на регистрацию новых игроков для украинского клуба, или перебраться в один из чемпионатов, которые стартовали в 2017 году.

«АЛЬБАСЕТЕ»

В итоге Зозуля до конца сезона остался в «Бетисе», имея возможность тренироваться, но не играть за клуб, 1 сентября разорвал с севильцами контракт, а через неделю подписал новое соглашение с «Альбасете». В клубе, главным воспитанником и крупнейшим акционером которого является полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, украинец сразу пришелся ко двору — после двух голов и двух результативных передач в первых четырех играх болельщики признали его лучшим игроком «Альбасете» в сентябре. В октябре он, правда, сбавил обороты, а в конце месяца и вовсе нанес партнеру по команде самую нелепую и неприятную из возможных травм — врезался ногой в пах Мариано Биттоло, так что бедняге потом пришлось накладывать 10 швов на пенис.

Зозуля и сам понимал, что его приезд в Мадрид может спровоцировать беспорядки, которые негативно отразятся на всей команде. Поэтому решение тренера «Альбасете» не включать украинца в заявку на игру выглядит логичным и оправданным. Фанаты «Райо Вальекано» слишком горячи и категоричны и вполне могут наломать дров.

Райо Вальекано
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