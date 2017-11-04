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«Сток Сити» и «Лестер» расписали результативную ничью
«Сток Сити» и «Лестер Сити» сыграли вничью в первом матче 11-го тура чемпионата Англии.
«Сток Сити» и «Лестер Сити» сыграли вничью в первом матче 11-го тура чемпионата Англии.
Встреча прошла в
«Лисы» дважды выходили вперёд благодаря голам Висенте Иборры и Рияда Мареза, но «гончары» оба раза сумели отыграться усилиями Шердана Шакири и Питера Крауча.
«Сток Сити» набрал 12 очков и располагается на 14-й позиции в турнирной таблице английской
|Стоук Сити
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2:2
Первый тайм: 1:1
|Лестер
|Марк Хьюз
|Клод Пюэль
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|10
|12
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Роберт Мэдли (Англия)