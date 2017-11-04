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17:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сток Сити» и «Лестер» расписали результативную ничью

«Сток Сити» и «Лестер Сити» сыграли вничью в первом матче 11-го тура чемпионата Англии.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счётом 2:2.

«Лисы» дважды выходили вперёд благодаря голам Висенте Иборры и Рияда Мареза, но «гончары» оба раза сумели отыграться усилиями Шердана Шакири и Питера Крауча.

«Сток Сити» набрал 12 очков и располагается на 14-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер», имеющий в своём активе 13 баллов, занимает 10-е место.

Стоук Сити 2:2
Первый тайм: 1:1
Лестер
4.11.2017, 15:30 основной раунд: 11-й тур Bet365 Stadium
Главные тренеры
Марк Хьюз Клод Пюэль
Голы
39′ Джердан Шачири (Э-М. Шупо-Мотинг) 22
73′ Питер Крауч (Дж. Шачири) 25
21 Висенте де ла Фуэнте Иборра (Г. Магуайр) 33′
26 Рияд Махрез (У. Ндиди) 60′
Составы
Джек Батленд 1
Эрик Питерс 3
Кевин Виммер 5
Курт Зума 6
Райан Шоукросс 17
Джо Аллен 4
Даррен Флетчер 24
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 10
Джердан Шачири 22
86′ Маме Бирам Диуф 18
Саидо Бераино 9
69′ Рамадан Собхи 32
Питер Крауч 25
1 Каспер Шмайхель
2 Дэнни Симпсон
5 Уэстли Морган
15 Гарри Магуайр
28 Кристиан Фукс
25 Уилфред Ндиди
9 Джейми Варди
26 Рияд Махрез
21 Висенте де ла Фуэнте Иборра 66′
10 Энди Кинг
7 Демарэй Грэй 80′
11 Марк Олбрайтон
20 Синдзи Окадзаки 58′
8 Келечи Ихеаначо
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 14
7 Удары в створ 4
4 Угловые 10
12 Фолы 8
0 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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