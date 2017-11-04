«Сток Сити» и «Лестер» расписали результативную ничью

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Встреча прошла в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счётом 2:2.

«Лисы» дважды выходили вперёд благодаря голам Висенте Иборры и Рияда Мареза, но «гончары» оба раза сумели отыграться усилиями Шердана Шакири и Питера Крауча.