Карвахаль и Бэйл пропустят матч «Реала» с «Лас-Пальмасом»

«Рады, что Бэйл и Карвахаль приступили к тренировкам, но они оба отсутствуют в заявке на матч с “Лас-Пальмасом”. Дани пропустил 45 дней и нуждается в постепенном возвращении на поле. Что касается Бэйла, то он пропустил 35 дней, после чего успел провести только две тренировки. Хотим, чтобы он работал с общей группой, чтобы как можно скорее вернуться на поле», — цитирует Зидана Marca.