«Валенсия» разгромила «Леганес», одержав седьмую подряд победу в Примере

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Порошенко призвал ракетчиков к готовности возвращения в Донбасс
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Байер
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Кубань0
Волгарь1
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Тосно1
Краснодар3
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика0
Оренбург1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел0
Динамо СПб0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Стоук Сити2
Лестер2
Футбол. Зарубежный
18:00
Александрия
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:15
Депортиво
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Анже
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
15:00
Верес0
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
15:00
Валенсия3
Леганес0
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Кротоне
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Эспаньол
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-20
Тамбов3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград1
Шинник1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К2
Крылья Советов4
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей0
Сибирь0
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:45
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Первый дивизион
11:30
Зенит-21
Тюмень2
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия1
Химки1
Все события
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Рождение сверхновой. Загитова — 1-я на своем первом «Гран-при»
«Локомотив» перед матчем с ЦСКА потерял вратаря и форварда
Шэрон Стоун в элегантном платье с открытыми плечами вышла в свет
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
21Как Легков взял золото, которое у него отнимут
11«Локомотив» проиграл «Шерифу» в матче Лиги Европы
16:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» разгромила «Леганес», одержав седьмую подряд победу в Примере

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своём поле принимала «Леганес».

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Месталья» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Даниэль Парехо, Родриго и Сантьяго Лоренсо, который реализовал пенальти. Таким образом, «Валенсия» одержала седьмую подряд победу в Примере.

«Валенсия» (27 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая на одно очко от лидирующей «Барселоны». У каталонцев при этом матч в запасе. «Леганес» (17) находится на седьмой строчке.

Валенсия 3:0
Первый тайм: 1:0
Леганес
4.11.2017, 15:00 основной раунд: 11-й тур Mestalla
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль Асьер Гаритано
Голы
14′ Даниэль Парехо 10
71′ Морено Родриго 19
82′ Санти Мина 22
Составы
Норберту Мурара Нету 13
Джейсон Мурильо 4
Хосе Гайя 14
Мартин Монтойя 21
Эсекиэль Гарай 24
90+1′ Даниэль Парехо 10
Жоффре Кондогбья 16
Гонсалу Гедеш 7
65′ Карлос Солер 18
Андреас Перейра 11
72′ Симоне Дзадза 9
Санти Мина 22
86′ Морено Родриго 19
Тони Лато 26
1 Иван Пичу Куэльяр
15 Диего Рико
19 Эсекиэль Муньос 14′
22 Димитриос Сиовас
8 Аппелт Пирес Габриэл
11 Александр Шимановски
24 Дарко Брашанац
12 Клаудио Бовю 84′
20 Хосеба Сальдуа 73′
2 Роберто Роман Тригеро Тито
4 Эрик Моран 60′
6 Херард Гумбау
17 Хавьер Эрасо 69′
10 Набиль Эль-Жар
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 6
3 Угловые 7
10 Фолы 13
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Леганес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Битва фитоняшек. Какая фигура вам нравится больше?
Нападающий «Зенита» признался, что его кумиром был игрок «Спартака»
Рождение сверхновой. Загитова — 1-я на своем первом «Гран-при»
«Локомотив» перед матчем с ЦСКА потерял вратаря и форварда
Россиянин победил на Гран-при по фигурному катанию в Пекине
Мамун простилась со спортом, но осталась в сердцах болельщиков
Австралиец попал под Бивола: анонс предстоящего боя
«Тосно» — «Краснодар»: стартовые составы на матч 16-го тура РФПЛ
Фьюри: Я стал толстым, как свинья
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь