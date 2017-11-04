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«Валенсия» разгромила «Леганес», одержав седьмую подряд победу в Примере
В матче 11-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своём поле принимала «Леганес».
В матче 11-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своём поле принимала «Леганес».
Встреча проходила на стадионе «Месталья» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей голы на свой счёт записали Даниэль Парехо, Родриго и Сантьяго Лоренсо, который реализовал пенальти. Таким образом, «Валенсия» одержала седьмую подряд победу в Примере.
«Валенсия» (27 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая на одно очко от лидирующей «Барселоны». У каталонцев при этом матч в запасе. «Леганес» (17) находится на седьмой строчке.
|Марселино Гарсия Тораль
|Асьер Гаритано
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)