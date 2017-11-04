«Шахтер», разгромив «Нафтан», упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Беларуси

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
МВФ выдвинул новые требования к Украине для выдачи ей транша
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Кубань0
Волгарь1
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Байер
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Тосно1
Краснодар3
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика0
Оренбург1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел0
Динамо СПб0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Стоук Сити2
Лестер2
Футбол. Зарубежный
18:00
Александрия
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:15
Депортиво
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Анже
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
15:00
Верес0
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
15:00
Валенсия3
Леганес0
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Кротоне
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-20
Тамбов3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград1
Шинник1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К2
Крылья Советов4
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Эспаньол
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей0
Сибирь0
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:45
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Первый дивизион
11:30
Зенит-21
Тюмень2
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия1
Химки1
Все события
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Россиянин победил на Гран-при по фигурному катанию в Пекине
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
21Как Легков взял золото, которое у него отнимут
11«Локомотив» проиграл «Шерифу» в матче Лиги Европы
16:52 (мск), источник: Прессбол

«Шахтер», разгромив «Нафтан», упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Беларуси

В поединке 28-го тура чемпионата Беларуси «Нафтан», замыкающий турнирную таблицу, крупно уступил лидеру первенства солигорскому «Шахтеру» (1:5). Отметим, что хозяева завершали встречу вдевятером.

НАФТАН — ШАХТЕР — 1:5

Новополоцк. 4 ноября. Стадион «Атлант». 15.00. Билет — 3 рубля (льготный — 1,5). Судьи — В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Ковалев (все — Осиповичи).

Читайте также
А вы верите, что «Шахтер» упустит чемпионство?

НАФТАН: Семенов, Чиж, Печенин, Штыгель (Галяк, 82), Лисица (Лавал, 27), Эйике, Холодков (Одеоибо, 64), Сучков (к), Рыжко, Плясунов, Теплов. Запасные: Мяделец, Горбачев, Борисенко, Медведь.

ШАХТЕР: Караджов, Матвейчик, Бурко, Олехнович, Януш, Црепуля (Зломислич, 65), Лаптев (Сойри, 74), Рыбак (к), Позняк, Ковалев (Киш, 69), Бордачев. Запасные: Бушма, Янушкевич, Багарич, Сенько.

ГОЛЫ: 0:1 — Бордачев (2). 0:2 — Ковалев (8). 1:2 — Теплов (11). 1:3 — Лаптев (27). 1:4 — Януш (56, с пенальти). 1:5 — Рыбак (89).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Лавал (38). Сучков (40). Эйике (53). Ковалев (54). Лаптев (70).

УДАЛЕНИЯ: Сучков (59). Эйике (70).

Шахтер С
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нафтан
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ. "Динамо" Мн — "Северсталь". Время наверстать (ОНЛАЙН)
Рождение сверхновой. Загитова — 1-я на своем первом «Гран-при»
«Локомотив» перед матчем с ЦСКА потерял вратаря и форварда
Россиянин победил на Гран-при по фигурному катанию в Пекине
Мамун простилась со спортом, но осталась в сердцах болельщиков
Австралиец попал под Бивола: анонс предстоящего боя
«Тосно» — «Краснодар»: стартовые составы на матч 16-го тура РФПЛ
Фьюри: Я стал толстым, как свинья
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь