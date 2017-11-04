«Шахтер», разгромив «Нафтан», упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Беларуси

Новополоцк. 4 ноября. Стадион «Атлант». 15.00. Билет — 3 рубля (льготный — 1,5). Судьи — В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Ковалев (все — Осиповичи).
НАФТАН: Семенов, Чиж, Печенин, Штыгель (Галяк, 82), Лисица (Лавал, 27), Эйике, Холодков (Одеоибо, 64), Сучков (к), Рыжко, Плясунов, Теплов. Запасные: Мяделец, Горбачев, Борисенко, Медведь.
ШАХТЕР: Караджов, Матвейчик, Бурко, Олехнович, Януш, Црепуля (Зломислич, 65), Лаптев (Сойри, 74), Рыбак (к), Позняк, Ковалев (Киш, 69), Бордачев. Запасные: Бушма, Янушкевич, Багарич, Сенько.
ГОЛЫ: 0:1 — Бордачев (2). 0:2 — Ковалев (8). 1:2 — Теплов (11). 1:3 — Лаптев (27). 1:4 — Януш (56, с пенальти). 1:5 — Рыбак (89).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Лавал (38). Сучков (40). Эйике (53). Ковалев (54). Лаптев (70).
УДАЛЕНИЯ: Сучков (59). Эйике (70).