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16:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жозе Моуринью заплатил все налоги. Но это не точно

У Налоговой службы Испании вновь есть вопросы к португальскому тренеру.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

В пятницу, 3 ноября, Жозе Моуринью в гордом одиночестве вошел в здание мадридского суда. Пробыл он там ровно пять минут, после чего манкировал предложение миновать толпу журналистов на входе и покинуть суд через подземный паркинг и вышел через главную дверь. Обступившим его камерам и диктофонам португалец сообщил: «Я буду говорить ровно минуту, а потом вы меня отпустите».

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Краткая ретроспектива: в июне 2017-го мадридская прокуратура сообщила, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью подозревается в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в период с 2011 по 2012 год, во время работы в мадридском «Реале», португалец не доплатил в испанскую казну 3,3 миллиона евро доходов от реализации своих имиджевых прав. Подобные вопросы задавались Моуринью не впервые: он переехал в Англию в 2013-м, и уже через год к нему поступили первые претензии от испанских налоговиков. Тогда Жозе заплатил около 1,15 миллиона евро штрафа, но этим летом, вернувшись к декларациям португальского тренера, Налоговая служба обнаружила за ним новые долги и открыла уголовное дело.

Вот как прокомментировал это сам Моуринью на крыльце мадридского суда, уложившись в одну минуту: «Я уехал из Испании в 2013 году, уверенный, что моя налоговая история чиста. Узнав, что существует задолженность, я не стал ни с кем спорить, подписал все бумаги и выплатил все, что должен был. Сегодня на слушании дела я изложил свою точку зрения судье, и, коль скоро ситуация для меня крайне простая, это отняло у меня не больше пяти минут».

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ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ?

В этом был весь Моуринью. По факту, на слушании он отказался отвечать на чьи-либо вопросы и после своего короткого монолога покинул зал суда с уверенностью, что его дело закрыто. Но все не так просто. Вот, что сообщил адвокат португальца, Хосе Антонио Чоклан: «Жозе Моуринью еще летом закрыл свой долг перед Налоговой службой Испании. Он выплатил около 4,5 миллиона евро (3,3 миллиона евро неуплаченных налогов и примерно 1,2 миллиона штрафа + проценты). Но дело открыли повторно, вновь провели все проверки и теперь утверждают, что нужно доплатить еще 500 тысяч евро штрафа: 250 за 2011 год и 250 — за 2012-й. Говорить о том, что мы будем судиться — неправильно и преждевременно, мы будем действовать в соответствии с законом».

Судья Энрике Преса должна в ближайшее время принять решение: закрыть дело или вынести португальцу обвинительный приговор. В любом случае, у подсудимого в таких вопросах всегда есть возможность возместить ущерб, признать свою вину и избежать сурового наказания. Обе стороны настроены решить эту проблему как можно скорее.

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ОЧЕРЕДНОЙ КЛИЕНТ ЖОРЖЕ МЕНДЕША.

Это уже не первый случай, когда на скамье подсудимых может оказаться клиент португальского агента Жорже Мендеша и его компании Gestifute. В общей сложности, помимо Жозе Моуринью, у налоговых органов Испании были или до сих пор остаются вопросы к десяти футболистам, чьи интересы представляет Мендеш — Роналду, Фалькао, Пепе, Карвалью, Коэнтрау, Ди Мария, Хамес Родригес, Филипе Луис, Диегу Коста, Джексон Мартинес. Стоит уточнить, что Филипе Луис и Джексон Мартинес не являются клиентами Gestifute, но португальский агент принимал самое непосредственное участие в переходе бразильца из «Атлетико» в «Челси» и обратно, а также в трансфере колумбийского игрока из стана «матрасников» в китайский «Гуанчжоу Эвергранд».

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