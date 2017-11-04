Жозе Моуринью заплатил все налоги. Но это не точно
У Налоговой службы Испании вновь есть вопросы к португальскому тренеру.
У Налоговой службы Испании вновь есть вопросы к португальскому тренеру.
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
В пятницу, 3 ноября, Жозе Моуринью в гордом одиночестве вошел в здание мадридского суда. Пробыл он там ровно пять минут, после чего манкировал предложение миновать толпу журналистов на входе и покинуть суд через подземный паркинг и вышел через главную дверь. Обступившим его камерам и диктофонам португалец сообщил: «Я буду говорить ровно минуту, а потом вы меня отпустите».
Краткая ретроспектива: в июне 2017-го мадридская прокуратура сообщила, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью подозревается в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в период с 2011 по 2012 год, во время работы в мадридском «Реале», португалец не доплатил в испанскую казну 3,3 миллиона евро доходов от реализации своих имиджевых прав. Подобные вопросы задавались Моуринью не впервые: он переехал в Англию в 2013-м, и уже через год к нему поступили первые претензии от испанских налоговиков. Тогда Жозе заплатил около 1,15 миллиона евро штрафа, но этим летом, вернувшись к декларациям португальского тренера, Налоговая служба обнаружила за ним новые долги и открыла уголовное дело.
Вот как прокомментировал это сам Моуринью на крыльце мадридского суда, уложившись в одну минуту: «Я уехал из Испании в 2013 году, уверенный, что моя налоговая история чиста. Узнав, что существует задолженность, я не стал ни с кем спорить, подписал все бумаги и выплатил все, что должен был. Сегодня на слушании дела я изложил свою точку зрения судье, и, коль скоро ситуация для меня крайне простая, это отняло у меня не больше пяти минут».
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ?
В этом был весь Моуринью. По факту, на слушании он отказался отвечать на
Судья Энрике Преса должна в ближайшее время принять решение: закрыть дело или вынести португальцу обвинительный приговор. В любом случае, у подсудимого в таких вопросах всегда есть возможность возместить ущерб, признать свою вину и избежать сурового наказания. Обе стороны настроены решить эту проблему как можно скорее.
ОЧЕРЕДНОЙ КЛИЕНТ ЖОРЖЕ МЕНДЕША.
Это уже не первый случай, когда на скамье подсудимых может оказаться клиент португальского агента Жорже Мендеша и его компании Gestifute. В общей сложности, помимо Жозе Моуринью, у налоговых органов Испании были или до сих пор остаются вопросы к десяти футболистам, чьи интересы представляет Мендеш — Роналду, Фалькао, Пепе, Карвалью, Коэнтрау, Ди Мария, Хамес Родригес, Филипе Луис, Диегу Коста, Джексон Мартинес. Стоит уточнить, что Филипе Луис и Джексон Мартинес не являются клиентами Gestifute, но португальский агент принимал самое непосредственное участие в переходе бразильца из «Атлетико» в «Челси» и обратно, а также в трансфере колумбийского игрока из стана «матрасников» в китайский «Гуанчжоу Эвергранд».