Первая лига. «Луч» обыграл «Лиду» и обеспечил себе путевку в высшую лигу и другие результаты

Энергетик-БГУ — Неман-Агро — 8:2
Голы: 1:0 — Юдчиц (7), 2:0 — Садовский (12), 3:0 — Гирс (15), 4:0 — Садовский (39), 5:0 — Русецкий (50), 5:1 — Ладутько (52), 6:1 — Плехов (66), 6:2 — Шкуратенко (78, с пенальти), 7:2 — Яскович (86), 8:2 — Мосаханян (88).
Белшина — Смолевичи СТИ — 1:0
Гол: 1:0 — Шеряков (15, с пенальти).
Осиповичи — Слоним-2017 — 2:0
Голы: 1:0 — Федянин (11), 2:0 — Федянин (87).
Лида — Луч — 0:2
Голы: 0:1 — Шепетовский (66), 0:2 — Ханкевич (86).
Торпедо Минск — Гранит — 5:0
Голы: 1:0 — Тамело (4, с пенальти), 2:0 — Пацко (25), 3:0 — Тамело (31), 4:0 — Пацко (62), 5:0 — Пацко (73).
Локомотив Гомель — Орша — 2:2
Голы: 0:1 — Ходневич (76), 0:2 — Раджабов (81), 1:2 — Архипцев (90), 2:2 — Лавренчук (90).
Химик Светлогорск — Сморгонь — 1:1
Голы: 0:1 — Ганич (40, с пенальти), 1:1 — Михальчук (86).
Волна — Барановичи — 2:2
Голы: 0:1 — Зеленевский (48), 1:1 — Гнедько (55), 1:2 — Зеленевский (67), 2:2 — Хомицевич (84).