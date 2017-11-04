«Крумкачы» уступили «Гомелю» и оказались в двух очках от «зоны вылета»
В поединке 28-го тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» на своем поле уступили «Гомелю» (0:1).
В поединке 28-го тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» на своем поле уступили «Гомелю» (0:1).
КРУМКАЧЫ — ГОМЕЛЬ — 0:1
Минск. 4 ноября. Стадион ФК «Минск». 14.00. Билет — 4−7 рублей (школьникам и пенсионерам — 1). Судьи — И. Крук, П. Мазуро (оба — Молодечно), В. Фомин (Жодино).
КРУМКАЧЫ: А. Шунто — Челядинский (к), Василевский, Козел, Ф. Иванов, Карп, Скшинецкий, Филанович, Варванин (В. Иванов, 77), Богунов, Рудюк (Кнотько-Штерк, 90). Запасные: Костюкевич, Алексиян, Драчев, Ляхнович.
ГОМЕЛЬ: Ковалев — Айдов, Юденков (к), Рожок (Афоаква, 56), Тесак (Жесткин, 89), Батищев, Пыско, Соро, Ситко (Рожков, 62), Концевой, Сазанович. Запасные: Аснин, Дао, Теслюк, Елизаренко.
ГОЛ: 0:1 — Соро (75).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Василевский (59). Богунов (83). Ковалев (94+). На 22-й минуте Филипп Иванов («Крумкачы») не реализовал пенальти (перекладина).