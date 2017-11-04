А вы верите, что «Шахтер» упустит чемпионство?

А вторым пунктом припомнить еврокубки. Ну что это за чемпион, который не может пройти даже одного раунда квалификации?.. Какой есть. Какой определяется в течение девяти месяцев и тридцати матчей чемпионата в два круга. Поделитесь, если знаете систему определения чемпиона более справедливую. Пока в мире ничего лучше не придумали. А еврокубки — отдельная история, национального первенства никак не касающаяся.



Если «Шахтер» завоюет титул и с треском вылетит из ЛЧ уже в стартовом квалификационном раунде — имеет полное право. Это ведь не его проблемы, если БАТЭ и «Динамо» окажутся менее состоятельными в чемпионате. Солигорцы для победы конкурентов сделали все от них зависящее — отдали в личных встречах почти все, что можно было отдать. И несмотря на это, за три тура до финиша сохраняют лучшие шансы на золото. Если у горняков не затрясутся ноги — с ними такое нередко случается в ключевые моменты, титул от них никуда не денется.



На то есть три причины.



Формальная. У солигорцев лучше диспозиция. За три тура до финиша «Шахтер» обходит минское «Динамо» на три очка, а БАТЭ — на четыре. Все зависит только от него. Причем играть с прямыми конкурентами больше не нужно. Правда, нужно — с крепкими «Торпедо"-БелАЗом и «Неманом», которые ведут борьбу за четвертое место и предельно мотивированы. В первом круге горняки жодинцев победили (2:1), а вот с гродненцами очки потеряли (0:0). Право на ничью, кстати, «Шахтер» имеет и сейчас — чемпионским амбициям такая осечка никак не повредит. Если, конечно, апелляционный комитет не вернет БАТЭ три очка, пересмотрев вердикт по «делу Веремко».