А вы верите, что «Шахтер» упустит чемпионство?
Сделать это будет крайне трудно.
Сделать это будет крайне трудно.
Почему «Шахтер» не чемпион, знают все. Вот почему:
«Закрутка на троих». БАТЭ — 12 очков (4 игры), Динамо Мн — 4 (4), Шахтер — 1 (4).
Солигорцы даже не думают спорить с тем, что слабее БАТЭ и «Динамо». А принять чемпиона, который в одну кассу уступает прямым конкурентам, тяжело просто на психологическом уровне. Его сразу хочется назвать ненастоящим.
А вторым пунктом припомнить еврокубки. Ну что это за чемпион, который не может пройти даже одного раунда квалификации?.. Какой есть. Какой определяется в течение девяти месяцев и тридцати матчей чемпионата в два круга. Поделитесь, если знаете систему определения чемпиона более справедливую. Пока в мире ничего лучше не придумали. А еврокубки — отдельная история, национального первенства никак не касающаяся.
Если «Шахтер» завоюет титул и с треском вылетит из ЛЧ уже в стартовом квалификационном раунде — имеет полное право. Это ведь не его проблемы, если БАТЭ и «Динамо» окажутся менее состоятельными в чемпионате. Солигорцы для победы конкурентов сделали все от них зависящее — отдали в личных встречах почти все, что можно было отдать. И несмотря на это, за три тура до финиша сохраняют лучшие шансы на золото. Если у горняков не затрясутся ноги — с ними такое нередко случается в ключевые моменты, титул от них никуда не денется.
На то есть три причины.
Формальная. У солигорцев лучше диспозиция. За три тура до финиша «Шахтер» обходит минское «Динамо» на три очка, а БАТЭ — на четыре. Все зависит только от него. Причем играть с прямыми конкурентами больше не нужно. Правда, нужно — с крепкими «Торпедо"-БелАЗом и «Неманом», которые ведут борьбу за четвертое место и предельно мотивированы. В первом круге горняки жодинцев победили (2:1), а вот с гродненцами очки потеряли (0:0). Право на ничью, кстати, «Шахтер» имеет и сейчас — чемпионским амбициям такая осечка никак не повредит. Если, конечно, апелляционный комитет не вернет БАТЭ три очка, пересмотрев вердикт по «делу Веремко».
Оставшиеся матчи претендентов на титул
Шахтер: Нафтан (г),
Динамо Мн: Слуцк (г), Крумкачы (д), Витебск (г).
БАТЭ: Нафтан (д),
Практичная. Чемпион не тот, кто обыгрывает БАТЭ и «Динамо», а тот, кто не отдает своего в матчах с «Крумкачами», «Ислочью», «Витебском»… У фаворитов в чемпионате гораздо больше матчей с теми, кто слабее, чем друг с другом. И «Шахтер» в таких матчах — «царь горы».
«Таблица без учета личных встреч фаворитов». Шахтер — 61 очко (23 игры), Динамо Мн — 55 (23), БАТЭ — 46 (23).
61 очко из 69 возможных! Разве не
Психологическая. Вытекает из предыдущей. «Шахтер» — команда со своеобразным самолюбием. Системно оказываясь в неловком положении после встреч с БАТЭ и минским «Динамо», солигорцы не держали это долго в голове и немедленно выдавали длительные беспроигрышные серии. Таких нет ни у кого в ЧБ.
Единственное, что может помешать «Шахтеру» стать чемпионом, — привычка особо нелепым способом выпускать из рук пойманную птицу.