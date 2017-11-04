Почему «Акжайыку» будет трудно помешать «Астане» стать чемпионом КПЛ-2017

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Дневник бен Ладена показал, из-за какой страны он невзлюбил Запад
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Зенит-21
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград
Шинник
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
15:00
Верес
Звезда К
Футбол. Зарубежный
15:00
Валенсия
Леганес
Футбол. Зарубежный
15:30
Стоук Сити
Лестер
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия1
Химки1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тосно
Краснодар
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Волгарь
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Байер
Футбол. Зарубежный
18:00
Александрия
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:15
Депортиво
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Анже
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Кротоне
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:45
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
3.11
Бетис2
Хетафе2
Футбол. Зарубежный
3.11
Ренн1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
3.11
Айнтрахт Ф2
Вердер1
Все события
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Румынская ведущая в прямом эфире испугалась паука в трусах
Друг сказал, куда Дубовицкая пропала с эфиров
Месси № 600, «Реал Мадрид» на грани нервного срыва
«Урал» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России
Арнольд Шварценеггер жалеет, что развелся с женой
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
10«Спартак» упустил победу над «Ростовом»
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
12:15 (мск), источник: Vesti.kz

Почему «Акжайыку» будет трудно помешать «Астане» стать чемпионом КПЛ-2017

5 ноября «Астана» проведет заключительный матч в чемпионате Казахстана по футболу. В этот день столичные футболисты на своем поле встретятся с «Акжайыком», передает корреспондент Vesti.kz.

С большой долей вероятности можно сказать, что астанчане победят в предстоящей игре и оформят чемпионство в четвертый сезон подряд.

Читайте также
Кто кого, или еще одна интрига последнего тура КПЛ

И дело тут не только в том, что команда Станимира Стойлова мотивирована и играет дома, или пребывает в хорошем эмоциональном состоянии после победы над «Маккаби» (1:0) в выездном поединке Лиги Европы, что, кстати, тоже немаловажно. А все банально просто. Уральцы в личных встречах никогда не выигрывали у «Астаны». В десяти матчах «Акжайык» потерпел восемь поражений и только в двух случаях сподобился сыграть вничью с общей разницей мячей 8−24. В столице Казахстана было проведено пять матчей, и все они завершились неудачей уральских футболистов с разницей мячей 3−12. Как видно, шансы на успех у команды Вахида Масудова небольшие.

Отметим, что 5 ноября также сыграют «Кайрат» — «Актобе», «Ордабасы» — «Окжетпес», «Иртыш» — «Шахтер», «Тобол» — «Атырау», «Тараз» — «Кайсар». Турнирное положение команд приведено в этой ссылке.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Акжайык
НовостиМатчиСоставСтатистика
Из-за братьев Кличко публика потеряла интерес к супертяжелому весу - Холифилд
Месси № 600, «Реал Мадрид» на грани нервного срыва
«Урал» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России
Российские фигуристы стали третьими на Гран-при в Китае
Шарапову обвинили в причастности к мошенничеству в Индии
ЦСКА победил «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги
Защитник сборной Аргентины рискует пропустить матч с Россией
Абрамович хочет уволить Конте. Это правда?
Спорт-Экспресс
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Доширак вкуснее. Что выбирают первые покупатели iPhone X Какую лапшу выбрать? Что важнее: отпуск или новый айфон?
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь