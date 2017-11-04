Почему «Акжайыку» будет трудно помешать «Астане» стать чемпионом КПЛ-2017

И дело тут не только в том, что команда Станимира Стойлова мотивирована и играет дома, или пребывает в хорошем эмоциональном состоянии после победы над «Маккаби» (1:0) в выездном поединке Лиги Европы, что, кстати, тоже немаловажно. А все банально просто. Уральцы в личных встречах никогда не выигрывали у «Астаны». В десяти матчах «Акжайык» потерпел восемь поражений и только в двух случаях сподобился сыграть вничью с общей разницей мячей 8−24. В столице Казахстана было проведено пять матчей, и все они завершились неудачей уральских футболистов с разницей мячей 3−12. Как видно, шансы на успех у команды Вахида Масудова небольшие.