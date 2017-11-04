Кто кого, или еще одна интрига последнего тура КПЛ
5 ноября матчами 33-го тура завершится чемпионат Казахстана по футболу. По итогам данного тура определится чемпион страны и обладатель четвертой путевки в еврокубки, передает корреспондент Vesti.kz.
5 ноября матчами 33-го тура завершится чемпионат Казахстана по футболу. По итогам данного тура определится чемпион страны и обладатель четвертой путевки в еврокубки, передает корреспондент Vesti.kz.
На данный момент лидерство в
Интересно, что перед заключительным, 33-м туром «Астана» и «Кайрат» имеют аналогичные показатели по забитым мячам. Каждый из клубов в своем активе имеет по 72 гола. То есть 5 ноября определится не только чемпион, но и самая результативная команда премьер-лиги-2017. В предыдущие два сезона кайратовцы опережали астанчан в результативности (75−47 2016, 60−55 2015). А вот в первом чемпионском сезоне-2014 северяне смогли забить больше своего принципиального соперника — 63−58.
Напомним, что матчи заключительного, 33-го тура пройдут 5 ноября. Встречаются «Астана» — «Акжайык», «Кайрат» — «Актобе», «Ордабасы» — «Окжетпес», «Иртыш» — «Шахтер», «Тобол» — «Атырау», «Тараз» — «Кайсар».