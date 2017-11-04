Кто кого, или еще одна интрига последнего тура КПЛ

На данный момент лидерство в премьер-лиге удерживает «Астана», опережая идущего следом «Кайрат» на одно очко. Аналогичный отрыв имеет «Иртыш» над «Тоболом». Как известно, павлодарцы в таблице идут четвертыми, тогда как костанайцы — пятыми. Кто из них финиширует на четвертой строчке, тот и получит право выступить в следующем сезоне в квалификации Лиги Европы.

Интересно, что перед заключительным, 33-м туром «Астана» и «Кайрат» имеют аналогичные показатели по забитым мячам. Каждый из клубов в своем активе имеет по 72 гола. То есть 5 ноября определится не только чемпион, но и самая результативная команда премьер-лиги-2017. В предыдущие два сезона кайратовцы опережали астанчан в результативности (75−47 2016, 60−55 2015). А вот в первом чемпионском сезоне-2014 северяне смогли забить больше своего принципиального соперника — 63−58.