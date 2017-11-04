Футболисты «Ордабасы» не будут бойкотировать последний матч чемпионата с «Окжетпесом»

Ранее сообщалось о том, что футболисты «Ордабасы» бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплате. При этом ожидалось, что они могут не выйти на последний матч чемпионата с «Окжетпесом». Но, как заявил корреспонденту Vesti.kz президент клуба Бахтияр Байсеитов, с игроками полностью рассчитаются, а предстоящую игру с синегорцами команда проведет основным составом.