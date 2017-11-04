Футболисты «Ордабасы» не будут бойкотировать последний матч чемпионата с «Окжетпесом»
Ранее сообщалось о том, что футболисты «Ордабасы» бойкотировали тренировки
Ранее сообщалось о том, что футболисты «Ордабасы» бойкотировали тренировки
— У нас все нормально. Смотрите футбол в воскресенье. «Ордабасы» выйдет основным составом на матч с «Окжетпесом». Постараемся еще выиграть. Мы досрочно заняли третье место, но все равно вышли биться с «Астаной» в предыдущей, домашней игре. И победили (2:1).
Другого выхода у нас нет, как выйти на поле и показать содержательную игру. Тем более, мы умеем играть в приличный футбол, — рассказал Байсеитов.
— Когда полностью рассчитаетесь с долгами?
— Рассчитаемся. Все будет нормально.
Напомним, «Ордабасы» досрочно завоевал бронзовые медали чемпионата Казахстана по футболу. Причем впервые в своей истории. Заключительный матч в