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11:35 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты «Ордабасы» не будут бойкотировать последний матч чемпионата с «Окжетпесом»

Ранее сообщалось о том, что футболисты «Ордабасы» бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплате. При этом ожидалось, что они могут не выйти на последний матч чемпионата с «Окжетпесом». Но, как заявил корреспонденту Vesti.kz президент клуба Бахтияр Байсеитов, с игроками полностью рассчитаются, а предстоящую игру с синегорцами команда проведет основным составом.

— У нас все нормально. Смотрите футбол в воскресенье. «Ордабасы» выйдет основным составом на матч с «Окжетпесом». Постараемся еще выиграть. Мы досрочно заняли третье место, но все равно вышли биться с «Астаной» в предыдущей, домашней игре. И победили (2:1).

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Другого выхода у нас нет, как выйти на поле и показать содержательную игру. Тем более, мы умеем играть в приличный футбол, — рассказал Байсеитов.

— Когда полностью рассчитаетесь с долгами?

— Рассчитаемся. Все будет нормально.

Напомним, «Ордабасы» досрочно завоевал бронзовые медали чемпионата Казахстана по футболу. Причем впервые в своей истории. Заключительный матч в премьер-лиге шымкентцы проведут на своем поле против вылетевшего в первую лигу «Окжетпеса» 5 ноября. Начало игры — в 15:00 по времени Астаны.

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