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Автогол Тулалана принес «Ренну» победу над «Бордо» в 12-м туре чемпионата Франции
Футболисты «Ренна» одержали победу над «Бордо» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции.
Футболисты «Ренна» одержали победу над «Бордо» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции.
Игра, состоявшаяся в пятницу в Ренне, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил на 11-й минуте полузащитник «Бордо» Жереми Тулалан, отправивший мяч в собственные ворота.
Следующий матч «Ренн», одержавший третью победу подряд, проведет 18 ноября на выезде против «Страсбура». «Бордо», потерпевший третье поражение кряду, днем позже примет «Марсель».
|Кристиан Гуркюфф
|Жослен Гурвеннек
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|0
|8
|Угловые
|0
|14
|Фолы
|26
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)