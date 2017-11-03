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00:59 (мск), источник: Р-Спорт

Автогол Тулалана принес «Ренну» победу над «Бордо» в 12-м туре чемпионата Франции

Футболисты «Ренна» одержали победу над «Бордо» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции.

Игра, состоявшаяся в пятницу в Ренне, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил на 11-й минуте полузащитник «Бордо» Жереми Тулалан, отправивший мяч в собственные ворота.

Следующий матч «Ренн», одержавший третью победу подряд, проведет 18 ноября на выезде против «Страсбура». «Бордо», потерпевший третье поражение кряду, днем позже примет «Марсель».

Ренн 1:0
Первый тайм: 1:0
Бордо
3.11.2017, 22:45 основной раунд: 12-й тур Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Кристиан Гуркюфф Жослен Гурвеннек
Голы
11′ Жереми Тулалан 14
Составы
Томаш Коубек 40
Жорис Гнаньон 5
Фету Мауасса 17
80′ Вахби Хазри 8
Джеймс Леа Силики 12
Бенжамен Буриго 14
43′ Бенжамен Андре 21
Ндомбе Мубеле 9
45′ Рами Бенсебаини 15
Жереми Желен 33
42′ Людовик Бааль 24
Афонсу Фигейреду 25
55′ Амари Траоре 27
Ромен Данзе 29
1 Бенуа Костиль
2 Милан I Гаич
4 Вукашин Йованович 70′
20 Юссуф Сабали
5 Энрике Отавиу 41′
7 Филипе Силва де Оливейра Малком
14 Жереми Тулалан
15 Александр Менди
18 Ярослав Плашил 45′
13 Юнусс Санкаре 90′
23 Валентин Вада 45′
11 Франсуа Камано 47′
12 Николя Де Превиль 70′ 68′
22 Жонатан Кафу
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 0
8 Угловые 0
14 Фолы 26
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Бордо
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