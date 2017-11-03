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00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бетис» ушёл от поражения в матче с «Хетафе», уступая 0:2 после первого тайма

«Бетис» сыграл вничью с «Хетафе» в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 2:2.

На 18-й минуте Маркель Бергара вывел «Хетафе» вперёд, а на 36-й минуте Франсиско Портильо удвоил преимущество гостей. В середине второй половины игры Арнальдо Антонио Санабрия отыграл один мяч, а на 87-й минуте Ряд Будебуз сравнял счёт.

«Бетис» набрал 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» (13) располагается на десятой позиции.

Бетис 2:2
Первый тайм: 0:2
Хетафе
3.11.2017, 23:00 основной раунд: 11-й тур Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Пепе Бордалас
Голы
68′ Антонио Санабрия (К. Тельо) 9
87′ Риад Будебуз (К. Тельо) 10
5 Маркель Ларраньяга Бергара (В. Антунеш) 18′
12 Франсиско Портильо 34′
Составы
Антонио Адан 13
Антонио Барраган 19
Аисса Манди 23
18′ Франсиско Фернандес Хави Гарсия 3
Санчес Родригес Хоакин 17
Андрес Гуардадо 18
Серхио Леон 7
Кристиан Тельо 20
53′ 80′ Хорди Амат 5
Фабиан Руис 6
63′ Алин Тошка 21
Риад Будебуз 10
63′ Виктор Камараса 8
Антонио Санабрия 9
13 Висенте Гуаита
2 Даконам Джене 43′
3 Виторину Габриэл Антунеш 33′
15 Франсиско Кальдерон Молинеро
16 Хуан Торрес Руис Кала 12′
5 Маркель Ларраньяга Бергара 85′
18 Мауро Арамбарри 32′
19 Видаль Хорхе Молина
12 Франсиско Портильо 90′
17 Матиас Оливера
9 Родригес Анхель 72′
21 Файкаль Фажр 75′
23 Амат Ндиай 81′
14 Серхио Мора
Статистика
2 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
4 Угловые 6
10 Фолы 14
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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