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«Бетис» ушёл от поражения в матче с «Хетафе», уступая 0:2 после первого тайма
«Бетис» сыграл вничью с «Хетафе» в матче 11-го тура чемпионата Испании.
«Бетис» сыграл вничью с «Хетафе» в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 2:2.
На 18-й минуте Маркель Бергара вывел «Хетафе» вперёд, а на 36-й минуте Франсиско Портильо удвоил преимущество гостей. В середине второй половины игры Арнальдо Антонио Санабрия отыграл один мяч, а на 87-й минуте Ряд Будебуз сравнял счёт.
«Бетис» набрал 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» (13) располагается на десятой позиции.
|Солар Кике Сетьен
|Пепе Бордалас
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|2
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)