«Бетис» ушёл от поражения в матче с «Хетафе», уступая 0:2 после первого тайма

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 2:2.

На 18-й минуте Маркель Бергара вывел «Хетафе» вперёд, а на 36-й минуте Франсиско Портильо удвоил преимущество гостей. В середине второй половины игры Арнальдо Антонио Санабрия отыграл один мяч, а на 87-й минуте Ряд Будебуз сравнял счёт.